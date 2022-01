AS dan Jepang Mencari Kerja Sama Keamanan Baru

Dialog virtual (DW).

Islam Times - Melihat ancaman dari China, Amerika Serikat dan Jepang telah sepakat untuk memperkuat aliansi keamanan mereka. Kedua kekuatan mengumumkan bahwa mereka akan segera menandatangani dua kesepakatan pertahanan baru, Deutsche Welle melaporkan.

Para menteri luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat dan Jepang bertemu hampir pada hari Jumat, menyuarakan keprihatinan atas China.Perwakilan kedua negara menggarisbawahi pentingnya aliansi keamanan AS-Jepang di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya ketegasan dan penindasan regional Beijing di dalam perbatasannya sendiri.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kedua negara mencapai kesepakatan luas mengenai kesepakatan lima tahun baru mengenai pembagian biaya kehadiran militer AS di Jepang.Dia juga mengatakan Washington dan Tokyo akan menandatangani kesepakatan tentang penelitian dan pengembangan teknologi terkait pertahanan, termasuk cara untuk melawan ancaman dari senjata hipersonik.Pentagon mengatakan pertemuan itu menegaskan kembali pentingnya Aliansi AS-Jepang sebagai "landasan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik."Washington diwakili oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Blinken.Di pihak Jepang ada Menteri Pertahanan Nobuo Kishi dan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi.Austin dan Blinken mengatakan mereka berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama erat dengan mitra Jepang mereka untuk memodernisasi dan memperkuat aliansi.Menanggapi ambisi China di kawasan itu, Menteri Hayashi mengatakan "lebih penting dari sebelumnya" bahwa Jepang dan AS "bersatu dan menunjukkan kepemimpinan" dalam menghadapi sejumlah tantangan.Dikutip oleh kantor berita Jepang Kyodo, Blinken mengatakan penting untuk tetap waspada terhadap negara-negara yang berusaha merusak tatanan berbasis aturan internasional. Komentar itu dianggap merujuk ke China dan Korea Utara.Menteri Pertahanan Austin mengatakan aliansi AS-Jepang semakin penting.“Kami bertemu dengan latar belakang meningkatnya ketegangan dan tantangan terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas, stabil, dan aman yang kami berdua cari – tantangan yang ditimbulkan oleh ambisi nuklir Korea Utara dan oleh perilaku koersif dan agresif Republik Rakyat Tiongkok," kata Austin.Delegasi pada pertemuan tersebut "memutuskan untuk bekerja sama untuk mencegah dan, jika perlu, menanggapi kegiatan yang tidak stabil di kawasan itu," menurut pernyataan bersama yang keluar setelah pembicaraan.Mereka menyuarakan "keprihatinan serius dan berkelanjutan" tentang masalah hak asasi manusia di wilayah Xinjiang China, serta di Hong Kong.Pernyataan itu juga menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.[IT/AR]