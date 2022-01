Keputusan AS pada 31 Januari: Melanjutkan Pembicaraan Nuklir Iran atau Menerapkan Sanksi “Snapback”

Islam Times - Para pejabat AS mengatakan mereka mungkin akan memutuskan pada akhir Januari apakah melanjutkan pembicaraan Wina tentang program nuklir Iran, atau menjatuhkan sanksi "snapback" pada Teheran karena gagal mematuhi perjanjian 2015.

Dilansir situs EA World View, Ali Vaez dari International Crisis Group, yang dekat dengan delegasi AS di Wina, mengatakan Washington akan “menilai jika ada titik terang di ujung terowongan, untuk memastikan bahwa kemajuan yang cukup telah dibuat sehingga kesepakatan dapat dibuat di beberapa titik pada bulan Februari atau Maret”.Jika penentuannya negatif, maka kekuatan AS dan Eropa dalam kesepakatan itu—Inggris, Prancis, dan Jerman—kemungkinan akan mengajukan sanksi snapback Dewan Keamanan PBB. Ketentuan itu berarti bahwa semua anggota PBB, dan bukan hanya Washington, akan menerapkan kembali sanksi atas kembalinya Iran ke pengayaan uranium 20%, peluncuran program uranium 60%, dan pemasangan sentrifugal canggih.Komentar Vaez menggemakan laporan pembicaraan antara Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan pejabat Israel pada 22 Desember. Menurut Axios, Sullivan mengatakan ketentuan snapback akan digunakan untuk mencegah kemajuan nuklir Iran lebih lanjut, sebuah taktik yang diterima oleh rekan-rekan Israelnya.Israel telah mengatakan kepada AS dan kekuatan Eropa bahwa Teheran sedang membuat persiapan teknis untuk pengayaan 90% uranium, yang dapat digunakan dalam program militer. Pejabat Israel mengatakan bahwa, selain AS, sejauh ini hanya Inggris yang menunjukkan kesediaan untuk menerapkan kembali sanksi.Sementara Sullivan membahas opsi snapback, para pejabat AS mengatakan kepada Israel bahwa tekanan harus diimbangi dengan diplomasi, karena pembicaraan Wina dilanjutkan pekan lalu. Amerika juga menekankan bahwa operasi Israel, termasuk sabotase fasilitas nuklir Iran dan pembunuhan ilmuwannya, hanya mendorong Teheran untuk mempercepat pengayaan.Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengulangi pada hari Selasa bahwa ada "beberapa kemajuan sederhana", seorang "perunding Barat" menyatakan skeptis bahwa akan ada cukup pada batas waktu AS 31 Januari.Vaez mengatakan harapannya adalah Iran telah kembali ke Wina dengan “pendekatan yang lebih pragmatis, terutama jika mereka memprioritaskan beberapa tuntutan mereka”. Seorang "negosiator Eropa" berkata, "Ini benar-benar layak dengan niat baik yang cukup."Setelah menjabat pada Agustus, Pemerintahan Raisi melanjutkan pembicaraan pada November, setelah jeda lima bulan. Iran kemudian mengesampingkan kemajuan dalam negosiasi antara April dan Juni, menyajikan teks-teks baru mengenai sanksi dan masalah teknis. Di depan umum, para pejabat Iran hampir membuat pencabutan sanksi AS sebagai prasyarat untuk kemajuan lebih lanjut.Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS di Washington, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan pada hari Rabu, "Kami menarik ke arah yang sama terkait Iran dan JCPOA [Rencana Aksi Komprehensif Gabungan]... Diskusi dan negosiasi… memasuki fase krusial. Iran telah menyia-nyiakan banyak kepercayaan dan tidak ada banyak waktu, tetapi kami secara intensif menggunakan waktu ini bersama di Wina."Setelah kunjungan Penasihat Keamanan Nasional AS Sullivan, kepala intelijen militer Israel, Aharon Haliva, mengatakan kepada Kabinet Keamanan bahwa kembali ke ketentuan kesepakatan nuklir 2015 lebih baik daripada "ketidakpatuhan total terhadap perjanjian".Jika diadopsi, posisi tersebut akan menjadi pergeseran yang nyata dari “Tidak Ada Kesepakatan Lebih Baik Daripada Kesepakatan Buruk” Israel selama bertahun-tahun. Haliva mempresentasikan penilaiannya secara kontras dengan kepala dinas intelijen Israel Mossad, yang terus berargumen bahwa Israel harus menuntut ketentuan yang jauh lebih keras dalam setiap kesepakatan.[IT/AR]