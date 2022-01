Perwakilan China Mengecam atas Australia, Jepang, Tuduhan 'Tanpa Dasar' AS

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada hari Jumat bahwa China telah memberikan pernyataan tegas kepada Australia, Jepang dan AS atas "tuduhan tak berdasar" mereka terhadap China, menambahkan bahwa negara-negara tersebut telah "sangat ikut campur" dalam urusan dalam negeri China.

Para menteri luar negeri dan pertahanan Jepang dan AS menyuarakan keprihatinan tentang masalah hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan Hong Kong China, tentang perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan apa yang mereka katakan adalah “upaya berkelanjutan China untuk merusak tatanan berbasis aturan”, dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah mereka bertemu secara virtual pada hari Jumat, CGTN melaporkan.Para pemimpin Australia dan Jepang mengadakan pertemuan virtual pada hari Kamis (6/1), dan menandatangani perjanjian keamanan atas nama penguatan "kerja sama keamanan dan pertahanan".Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyayangkan komentar yang dibuat oleh ketiga negara tersebut, dan menekankan bahwa posisi China pada isu-isu terkait Taiwan, Xinjiang, Hong Kong serta isu-isu maritim tetap konsisten dan jelas.Wang mengatakan China menyatakan penentangan tegas dan ketidakpuasan yang kuat terhadap tindakan ketiga negara yang terlalu mencampuri urusan dalam negeri China, mengarang informasi palsu untuk mencoreng China dan merusak persatuan dan rasa saling percaya negara-negara kawasan.“Sementara AS, Jepang, dan Australia berbicara tentang kebebasan, keterbukaan, dan inklusivitas, mereka sebenarnya bersekongkol dengan beberapa negara, membangun lingkaran kecil, memamerkan kekuatan, dan melakukan tindakan intimidasi militer, yang sepenuhnya bertentangan dengan tren pembangunan damai di negara-negara berkembang. wilayah dan bertentangan dengan klaim mereka sendiri untuk menentang 'pemaksaan,'” tambah juru bicara itu.Dia mendesak ketiga negara untuk memenuhi tanggung jawab internasional mereka dan memainkan peran mereka dalam membangun perdamaian dan pembangunan regional alih-alih menjadi “pengacau yang menyebarkan kebohongan dan menciptakan hambatan”.Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Jepang mengatakan bahwa Jepang dan AS mengejar hegemoni atas nama aturan, dan bahwa tidak ada negara dalam posisi untuk menentukan tatanan internasional, atau untuk memaksakan standar mereka sendiri pada orang lain.“Hanya ada satu perangkat aturan di dunia, yaitu norma dasar hubungan internasional berdasarkan tujuan Piagam PBB,” kata juru bicara itu.Juru bicara itu menegaskan kembali bahwa tidak ada kekuatan lain yang boleh ikut campur dalam urusan internal China mengenai Taiwan, Xinjiang, dan Hong Kong, dan China akan “dengan tegas dan kuat” menanggapi setiap tindakan yang membahayakan kedaulatannya, mencampuri urusan dalam negerinya, atau merugikan kepentingannya.Memperhatikan bahwa Kepulauan Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi adalah wilayah yang melekat pada China, juru bicara itu mengatakan China akan dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial dan hak dan kepentingan maritim, dan berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi serta menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan yang relevan.Juru bicara itu juga mendesak Jepang dan AS untuk tidak menargetkan pihak ketiga mana pun atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun dalam aliansi bilateral mereka.Jepang juga harus berhenti membesar-besarkan masalah yang berkaitan dengan China di tingkat multilateral dan berbuat lebih banyak untuk mempertahankan perkembangan keseluruhan hubungan China-Jepang, juru bicara itu menambahkan.Pernyataan bersama, “dengan mengabaikan fakta, membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap China atas serangkaian masalah yang berkaitan dengan kedaulatan dan integritas teritorial China, dan secara tidak hati-hati ikut campur dalam urusan internal China terkait isu-isu yang berkaitan dengan Xinjiang, Hong Kong dan Taiwan”, kata Kedutaan Besar China di Australia pada hari Jumat (7/1).Dalam rilis media, kedutaan mengatakan bahwa sebagai anggota kawasan, Australia dan Jepang seharusnya memainkan peran positif dalam meningkatkan rasa saling percaya dan kerja sama, menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta mempromosikan kemakmuran dan pembangunan kawasan.“Sebaliknya, mereka tidak boleh melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional, terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan tidak boleh memprovokasi perpecahan dan konfrontasi, atau membentuk lingkaran kecil untuk mencegah orang lain keluar. Mereka tidak boleh menargetkan pihak ketiga atau merusak kepentingannya,” kata kedutaan.China adalah pembangun perdamaian dunia, kontributor pembangunan global, pembela tatanan internasional dan penyedia barang publik, menurut rilis media.“Dalam perjalanan untuk mewujudkan peremajaan besar bangsa China, China akan dengan tegas membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya,” kata kedutaan.Dia mendesak Australia dan Jepang untuk melihat tren sejarah yang mendasarinya, melihat perkembangan China secara objektif, merangkul tren zaman dan melakukan upaya positif untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan regional. [IT/r]