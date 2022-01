IslamTimes - Komandan Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam mengatakan bahwa dasar untuk balas dendam keras terhadap Amerika Serikat atas pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani akan ditetapkan dari dalam AS.

Menyampaikan pidato di sebuah upacara di Mashad yang menandai ulang tahun kedua kemartiran Jenderal Soleimani dan mengenang para Martir dari "Front Perlawanan" yang Membela Makam Suci. Komandan Pasukan Quds IRG Brigadir Jenderal Esmaeil Qaani menggarisbawahi bahwa Republik Islam akan membalas dendam atas pembunuhan Jenderal Soleimani dengan caranya sendiri.“Kami akan mempersiapkan lahan untuk balas dendam keras terhadap AS dari dalam rumah mereka, karena kami tidak perlu hadir sebagai pengawas di mana-mana, di mana pun diperlukan, kami membalas dendam terhadap orang Amerika dengan bantuan orang-orang di pihak mereka dan di dalam rumah mereka sendiri tanpa kehadiran kami,” kata Komandan Qaani.Komandan senior Iran menyoroti bahwa Iran akan menghadapi musuh dan orang-orang yang melakukan kejahatan pembunuhan Jenderal Soleimani dengan taktik, perilaku, gaya dan caranya sendiri.Qaani melanjutkan dengan mengatakan bahwa akan jauh lebih bijaksana bagi AS untuk menangani para penjahat yang membunuh Jenderal Soleimani sendiri, karena akan jauh lebih mahal bagi mereka jika “anak-anak Front Perlawanan” mengambil alih masalah ini dengan tangan mereka sendiri dan membalas dendam dari Amerika sendiri.“Balas dendam ini telah dimulai. Orang Amerika akan dicabut dari wilayah tersebut,” Komandan Pasukan Quds IRG menyimpulkan.Jenderal Soleimani dan rekannya dari Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], menjadi martir bersama rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat nir awak AS yang disahkan oleh Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020 .Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Wahabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk "ISIS" / "ISIL"] di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Lima hari kemudian, dalam operasi militer dengan nama sandi Operasi Martir Soleimani, IRG meluncurkan tembakan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Anbar, Irak barat dan di pangkalan udara lain di Erbil di Wilayah Kurdistan.Iran mengatakan serangan rudal hanya "tamparan pertama" dalam prosesnya untuk melakukan "balas dendam yang keras" dan bahwa itu tidak akan berhenti sekalipun militer AS meninggalkan Timur Tengah dalam aib. [IT/r]