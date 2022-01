AS Membangun Pangkalan Regional Pasukan Khusus Baru di Albania

Salah satu anggota pasukan khusus AS (Duetsche Welle).

Islam Times - Militer AS sedang membangun pangkalan regional di Albania untuk pasukan khusus AS di Balkan. Perdana Menteri Albania menyebut keputusan AS sebagai "berita fantastis".

Militer AS sedang membangun pos komando regional untuk pasukan khusus AS di Albania, markas Komando Eropa di Stuttgart, Jerman mengkonfirmasi.Komando Operasi Khusus AS mengatakan di media sosial bahwa mereka "membuat keputusan untuk menempatkan markas Pasukan Operasi Khusus (SOF) yang berbasis di depan, secara bergilir, di Albania!"Dilansir Deutsche Welle, Mayor Jenderal David H. Tabor yang bertanggung jawab atas operasi khusus AS di Eropa mengatakan, "Kemampuan untuk bergerak dan berlatih dengan cepat di Balkan, dalam koordinasi yang erat dengan pasukan sekutu dan mitra lainnya, menjadikan Albania lokasi terbaik untuk upaya ini."Albania bergabung dengan NATO pada tahun 2009.Perdana Menteri Albania Edi Rama mengkonfirmasi bahwa AS akan mendirikan pangkalan pasukan khusus baru, menyebutnya "berita fantastis."Dalam pesan video, Rama mengatakan, "Ini adalah ekspresi dari kredibilitas yang sangat tinggi dan kerjasama yang sangat erat."Pasukan khusus adalah pasukan militer yang sangat terlatih dan dilengkapi yang sering digunakan dalam misi kontraterorisme dan pengintaian.Mereka sangat terampil dalam manuver taktis dan bekerja dalam unit kecil untuk memungkinkan fleksibilitas maksimum.Komando operasi khusus AS mengatakan perannya adalah untuk "dengan cepat menanggapi ancaman yang muncul dan jika perlu, mengalahkan agresi."Setelah 11 September 2001, serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon, jumlah pasukan khusus AS meningkat lebih dari dua kali lipat karena anggarannya tiga kali lipat dan jumlah pengerahan empat kali lipat.Sudah ada sekitar 600 pasukan AS di Kosovo.Tidak segera jelas apa peran pasukan AS di pusat komando operasi baru itu.[IT/AR]