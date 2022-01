Ledakan Menghantam Pangkalan Militer AS di Ladang Minyak Al-Omar Suriah

IslamTimes - Sumber berita melaporkan suara ledakan kuat di ladang minyak al-Omar di Deir Ezzor Suriah, di mana salah satu pangkalan pendudukan militer AS ditempatkan.

Jaringan Berita Al-Alam melaporkan pada Sabtu (8/1) pagi bahwa ledakan keras terdengar di ladang minyak al-Omar di Deir Ezzor.Menurut laporan itu, ledakan itu disebabkan oleh roket yang menargetkan pangkalan yang datang dari sumber yang tidak diketahui.Beberapa sumber juga melaporkan bahwa delapan roket ditembakkan dari Badiah al-Mayadin ke pangkalan pendudukan AS di ladang minyak al-Omar pada Sabtu pagi.Dalam konteks yang sama, sumber lokal Suriah mengatakan kepada Sputnik pada Kamis (6/1) malam bahwa pangkalan AS di ladang gas terbesar di Suriah timur telah menjadi sasaran.Sputnik melaporkan bahwa pangkalan pendudukan AS telah ditargetkan dengan empat roket. [IT/r]