Anggota Parlemen Uni Eropa: 'Perjuangan Heroik Jenderal Soleimani Tidak Akan Pernah Terlupakan' 

IslamTimes - Seorang anggota Parlemen Eropa mengutuk pembunuhan AS yang "melanggar hukum" terhadap komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan sejawatnya di Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.

Clare Daly mengatakan upaya heroik kedua komandan untuk memerangi terorisme tidak akan pernah dilupakan dan warisan mereka akan menang.“Memikirkan hari ini #JenderalSoleimani & #AbuMahdialMuhandis dibunuh secara tidak sah oleh #AS pada hari ini dua tahun lalu..#Anti_terorisme_pahlawan. Perjuangan heroik mereka melawan terorisme tidak akan pernah dilupakan..warisan mereka akan menang, ”kata Daly dalam tweet pada 3 Januari pada peringatan kemartiran kedua dua komandan anti-teror.Daly menyematkan dalam tweetnya sebuah posting Twitter oleh Kedutaan Besar Iran di Kroasia, di mana misi diplomatik memuji upaya Jenderal Soleimani untuk memulihkan perdamaian regional dan memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh [Bahasa Arab untuk ‘ISIS/ISIL’].Kedutaan mengatakan mantan presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan pembunuhan itu, bertujuan untuk menyelamatkan teroris Daesh dan melindungi warisan pendahulunya, Barack Obama, dengan melakukan tindakan keji tersebut.“Upaya untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut dan perjuangan untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak berdaya dari setan bernama Daesh, adalah keprihatinan besar Qassem Soleimani. Dengan pembunuhan Jenderal Iran, Trump berusaha menyelamatkan para penjahat Daesh dan melindungi warisan Obama," cuit Kedutaan Besar Iran di Twitter.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Islam [IRG], dan rekannya dari Irak al-Muhandis, komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], menjadi martir bersama dengan rekan-rekan mereka di AS. Serangan drone yang disahkan oleh Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi Daesh di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Lima hari setelah kejahatan barbar, dalam operasi militer dengan nama sandi Operasi Martir Soleimani, IRG meluncurkan tembakan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Assad di provinsi barat Anbar, Irak.[IT/r]Iran mengatakan serangan rudal itu hanya "tamparan pertama" dalam prosesnya untuk melakukan "balas dendam yang keras" dan itu tidak akan berhenti sampai militer AS meninggalkan Timur Tengah dalam kehinaan.