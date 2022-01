Dalam Dialog dengan Rusia, AS Menyarankan Pembatasan Latihan Militer dan Penyebaran Rudal 

Islam Times - Amerika Serikat dan sekutunya siap untuk membahas dengan Rusia dalam pembicaraan tentang Ukraina kemungkinan masing-masing pihak membatasi latihan militer dan penempatan rudal di wilayah tersebut, kata seorang pejabat senior pemerintah AS pada hari Sabtu. Dengan pembicaraan penting yang akan bermula hari Senin di Jenewa, pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan AS tidak bersedia membahas batasan penempatan pasukan AS atau postur pasukan AS di negara-negara NATO di wilayah tersebut, CBC News melaporkan pada hari Sabtu.



Presiden Joe Biden telah memperingatkan bahwa Rusia akan menghadapi konsekuensi ekonomi parah jika Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasi ke Ukraina. Pejabat AS pada hari Sabtu memberikan rincian lebih lanjut tentang sanksi keras yang dapat dijatuhkan.



Satu pembatasan, yang dijelaskan oleh sumber yang mengetahui rencana tersebut, dapat menargetkan sektor industri penting Rusia, termasuk pertahanan dan penerbangan sipil, dan akan selalu menghantam ambisi teknologi tinggi Rusia, seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, atau bahkan elektronik konsumen.



Ketakutan akan Invasi

Pembicaraan Jenewa, yang akan diikuti oleh sesi-sesi lain minggu depan di Brussel dan Wina, bertujuan untuk menghindari krisis. Putin telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina, menimbulkan ketakutan akan invasi.



Masih belum jelas apakah AS dan sekutu Eropanya dapat membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan Moskow. Putin menginginkan diakhirinya perluasan ke timur dan jaminan keamanan NATO, tuntutan yang menurut AS tidak dapat diterima.



Namun pejabat senior AS, yang memberi pengarahan kepada wartawan menjelang pembicaraan, mengatakan beberapa bidang menghadirkan peluang untuk alasan umum.



"Setiap diskusi tentang area yang tumpang tindih di mana kita mungkin dapat membuat kemajuan harus bersifat timbal balik," kata pejabat itu. "Kedua belah pihak pada dasarnya perlu membuat komitmen yang sama."



Rusia mengatakan pihaknya merasa terancam oleh prospek AS menyebarkan sistem rudal ofensif di Ukraina, meskipun Biden telah meyakinkan Putin bahwa dia tidak berniat melakukannya.



"Jadi ini adalah salah satu area di mana kita mungkin dapat mencapai pemahaman jika Rusia bersedia membuat komitmen timbal balik," kata pejabat itu.



AS Menjajaki Hukuman jika Rusia Menginvasi Ukraina

AS juga bersedia membahas pembatasan oleh kedua belah pihak pada latihan militer, kata pejabat itu.



“Kami bersedia untuk mengeksplorasi kemungkinan pembatasan timbal balik pada ukuran dan ruang lingkup latihan semacam itu, termasuk pengebom strategis yang dekat dengan wilayah masing-masing dan latihan berbasis darat juga.”



Pejabat itu mengatakan Washington terbuka untuk diskusi yang lebih luas tentang penyebaran rudal di wilayah tersebut. Pada 2019, saat itu-AS Presiden Donald Trump menarik diri dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah AS-Rusia 1987, dengan tuduhan bahwa Moskow melanggar perjanjian itu.



Seorang pejabat senior administrasi Biden yang terpisah mengatakan hukuman yang sedang dieksplorasi dalam kasus invasi Rusia tidak akan dimulai dengan rendah dan diperketat dari waktu ke waktu.



"Sebaliknya, kami akan mengadopsi pendekatan 'mulai tinggi, tetap tinggi' di mana kami - dalam koordinasi dengan sekutu dan mitra kami - akan segera membebankan biaya yang parah dan luar biasa pada ekonomi Rusia, termasuk sistem keuangan dan sektor-sektor yang dianggap penting bagi perekonomian Kremlin," kata pejabat itu.



AS telah berdiskusi dengan sekutu dan mitra di Eropa dan Asia berbagai pembatasan perdagangan yang sedang dipertimbangkan, sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan.



Belum ada keputusan yang dibuat, tetapi pembatasan yang sedang dipertimbangkan dapat berdampak pada produk AS yang diekspor ke Rusia dan produk buatan asing tertentu yang tunduk pada yurisdiksi AS.



Rusia dapat ditambahkan ke kelompok negara yang paling dibatasi untuk tujuan kontrol ekspor, bersama dengan Kuba, Iran, Korea Utara, dan Suriah. Tindakan ini juga dapat membatasi ekspor produk yang dibuat di luar negeri jika mengandung lebih dari persentase tertentu dari konten AS.



Selain itu, pertimbangan sedang diberikan untuk menjalankan yurisdiksi AS — melalui Aturan Produk Asing Langsung yang digunakan untuk perusahaan telekomunikasi China Huawei — atas ekspor ke Rusia semua mikroelektronika yang dirancang dengan perangkat lunak atau teknologi AS, atau diproduksi menggunakan peralatan AS.[IT/AR]