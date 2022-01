Iran: Peringatan Kerusuhan 6 Januari Mengajarkan Pelajaran Baik bagi Amerika

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh dalam pesan Twitter sebagai reaksi atas peringatan kerusuhan Capitol AS menulis bahwa insiden mengerikan itu memiliki banyak pelajaran bagi Amerika untuk dipelajari.

"Pada #6 Januari, dunia menyaksikan sekilas apa yang coba diekspor AS ke negara lain selama beberapa dekade," cuit Khatibzadeh.Dia mengatakan bahwa kekacauan itu dapat diprediksi ketika Trump tidak bertanggung jawab atas perilakunya yang melanggar hukum di seluruh dunia."Apa yang terjadi, terjadilah. AS harus banyak belajar," tambah juru bicara kementerian luar negeri Iran.Pada 6 Januari 2021, pendukung Trump menduduki US Capitol sementara anggota parlemen sedang dalam proses meninjau sertifikasi pemilih negara bagian yang mengindikasikan kemenangan Biden. Beberapa pendukung Trump berharap bahwa proses ini dapat mengakibatkan beberapa pemilih didiskualifikasi, sehingga membatalkan hasil pemilihan presiden.Beberapa pihak mengklaim bahwa para demonstran disusupi dan dihasut oleh provokator dari badan intelijen AS, yang mengatur "operasi bendera palsu" untuk menyingkirkan Trump.Beberapa di antara kerumunan bentrok dengan polisi, dan beberapa membuat ancaman untuk memukuli sejumlah anggota parlemen Demokrat. Beberapa juga menimbulkan kerusakan pada bagian gedung Capitol. [IT/r]