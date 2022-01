Iran Menyesalkan WSJ atas Komentar “Bodoh dan Bermusuhan ” di tengah Pembicaraan Serius di Wina

IslamTimes - Misi Permanen Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras surat kabar harian Amerika yang berfokus pada bisnis The Wall Street Journal atas publikasi komentar "bodoh dan bermusuhan" setelah negosiasi intens antara perwakilan dari Republik Islam Iran dan pihak yang tersisa dalam kesepakatan 2015 di ibu kota Austria, Wina.

Misi tersebut, dalam sebuah posting yang diterbitkan di halaman Twitter-nya, menekankan bahwa dorongan surat kabar itu untuk tindakan agresi militer terhadap fasilitas nuklir sipil Iran sementara negosiasi sedang berlangsung dengan tujuan menghapus sanksi ilegal AS yang dikenakan pada Tehran adalah “bertentangan dengan prinsip-prinsip. dari hukum internasional.”"Mereka yang merancang dan mengimplementasikan rencana sembrono seperti itu akan memikul tanggung jawab atas konsekuensinya," tweet itu juga berbunyi.The Wall Street Journal telah mengusulkan dalam sebuah opini tertanggal 6 Januari bahwa Presiden AS Joe Biden harus mempersiapkan serangan militer terhadap situs nuklir Iran jika pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina gagal.Sementara Iran dan penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan 2015, secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], melanjutkan pembicaraan di Wina pada hari Senin setelah para pihak mengambil istirahat tiga hari untuk Tahun Baru.Putaran kedelapan pembicaraan Wina dimulai pada 27 Desember dengan fokus pada penghapusan semua sanksi AS. AS tidak diizinkan untuk menghadiri pembicaraan secara langsung karena penarikannya pada 2018 dari kesepakatan Iran.Selama putaran pembicaraan sebelumnya, yang pertama di bawah Presiden baru Iran Ebrahim Raisi, Tehran mempresentasikan proposal baru di meja perundingan untuk membantu pembicaraan bergerak maju dan kemudian mengkritik para penandatangan JCPOA Eropa karena gagal mengikuti dan tetap pasif.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian telah menyatakan optimisme tentang pembicaraan yang sedang berlangsung antara Iran dan kelompok negara-negara P4+1 di Wina, dengan mengatakan bahwa negosiasi bergerak “ke arah yang baik” dan kesepakatan dimungkinkan jika pihak lain menunjukkan “niat baik” dan "keseriusan.""Kami percaya jika pihak lain melanjutkan pembicaraan yang baru saja dimulai pada fase ini, dengan itikad baik, semua pihak akan dapat mencapai kesepakatan yang baik dan kami dapat mewujudkan tujuan ini," kata Amir Abdollahian kepada wartawan, Selasa. [IT/r]