Iran Daftar Hitamkan 51 Pejabat, Komandan AS atas Keterlibatan Mereka dalam Pembunuhan Soleimani

IslamTimes - Tehran telah memperbarui daftar orang Amerika yang masuk daftar hitam karena keterlibatannya dalam pembunuhan AS atas komandan kontra-terorisme Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya, menambahkan 51 pejabat dan komandan AS ke dalam daftar.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (8/1), Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Amerika Serikat, dengan melakukan "tindakan teroris yang tidak berperasaan," bertindak dalam memuliakan terorisme dan melanggar hak asasi manusia.“Republik Islam Iran menggarisbawahi bahwa tindakan teroris keji dengan cara apa pun tidak akan mengurangi tekad dan tekad tegas Republik Islam Iran dalam mengikuti jalan Jenderal Soleimani yang dihormati dalam memerangi terorisme dan kelompok teroris, khususnya -kelompok teroris yang didukung AS," bunyi pernyataan itu.Pada 3 Januari 2020, militer AS melakukan operasi udara di bawah perintah Trump yang menargetkan Jenderal Soleimani di dekat Bandara Internasional Baghdad setelah kedatangannya. Serangan itu juga menewaskan rekan jenderal, termasuk Wakil Komandan Unit Mobilisasi Populer [PMU] Abu Mahdi al-Muhandis.Berikut ini adalah teks lengkap dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran dan nama orang-orang yang baru saja masuk daftar hitam:Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, sesuai dengan “Undang-Undang tentang Penanggulangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tindakan Adventuris dan Teroris Amerika Serikat di Kawasan”, khususnya, Pasal 4 dan 5, dan sebagai tambahan kepada orang-orang Amerika termasuk Donald Trump, Michael Pompeo, John Bolton, Mark Esper, Gina Haspel, Christopher Miller dan Steven Mnuchin dan juga Matthew Tueller, Steven Fagin dan Rob Waller, yang terdaftar masing-masing pada 19 Januari 2021 dan 23 Oktober 2020, mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut di atas pada orang-orang berikut ini atas peran yang mereka mainkan dalam aksi teroris Amerika Serikat terhadap Martir Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya, dalam mengagungkan terorisme dan melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Orang-orang tersebut, tergantung pada kasusnya, telah mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian, pendanaan, dan pelaksanaan aksi teroris atau dengan cara lain membenarkan terorisme yang merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dengan mendukung serangan teroris yang mengerikan tersebut.Ditegaskan kembali bahwa Amerika Serikat, dengan melakukan tindakan teroris yang tidak berperasaan, telah secara terang-terangan melanggar kewajiban hukum internasionalnya dalam melawan terorisme dan pendanaan terorisme, khususnya kewajiban untuk menahan diri dan berhenti mengorganisir dan berpartisipasi dalam aksi teroris dan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang merupakan tindakan salah secara internasional yang memerlukan tanggung jawab internasional Amerika Serikat. Dengan demikian, Republik Islam Iran, sesuai dan selaras dengan kewajiban hak asasi manusia dan juga tugasnya dalam memerangi terorisme dan melawan pendanaan terorisme, khususnya terorisme negara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional, memberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang terhadap orang-orang tersebut secara timbal balik.Republik Islam Iran menggarisbawahi bahwa tindakan teroris keji itu tidak akan mengurangi tekad dan tekad bulat Republik Islam Iran dengan cara apa pun untuk mengikuti jalan Jenderal Soleimani yang dihormati dalam memerangi terorisme dan kelompok teroris, khususnya AS- kelompok teroris yang didukung.Mengingat hal-hal di atas dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan “Undang-Undang tentang Penanggulangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tindakan Adventuris dan Teroris Amerika Serikat di Kawasan”, semua otoritas nasional yang relevan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk implementasi yang efektif dari sanksi yang diatur dalam UU.Orang Amerika yang baru ditunjuk adalah:Mark Alexander Milley, ketua Kepala Staf Gabungan,Robert Charles O'brien Jr., mantan penasihat keamanan nasional,Paul M. Nakasone, direktur Badan Keamanan Nasional [NSA] dan komandan Komando Siber Amerika Serikat,Robert Greenway , mantan wakil asisten presiden dan direktur senior untuk Urusan Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Keamanan Nasional,Victoria C. Gardner Coates, mantan wakil penasihat keamanan nasional,Matthew F. Pottinger, mantan wakil penasihat keamanan nasional,Joseph Keith Kellogg Jr ., mantan penasihat keamanan nasional untuk wakil presiden,Frank Dixon Whitworth, direktur Intelijen Staf Gabungan,Andrew P. Poppas, mantan direktur operasi Staf Gabungan,Kenneth Franklin McKenzie Jr., komandan Komando Pusat Amerika Serikat [CENTCOM], Richard Douglas Clarke, komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat [SOCOM], Scott Alan Howell, mantan komandan Komando Operasi Khusus Gabungan [ JSOC],James C. Slife, komandan Komando Operasi Khusus Angkatan Udara [AFSOC],Joseph Thomas Guastella, mantan komandan Komando Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat,David L. Goldfein, mantan kepala staf Angkatan Udara,Stephen R. Jones, Jason B.Bell, Andre T. Johnson, Kevin Auger, Jordan Smith, Abishai Giles, Landon Quan, Mark R. August, Bradley Chance Saltzman, Mark Holmes Slocum, Nathan Andrew Mead, Timothy Garland, Staci Coleman, Kurt A. Wendt, Alexus Gregory Grynkewich, Daniel H. Tulley, Rodney Lee Simpson, Allen Ray Henderson, Jason Colon, Brenden Endrina, Tayler Arbaugh, Ryan Kuhn, Jordan Cornelius, Korbin Steinwehr, Antonio Dorce, Charles Seth Corcoran, James Neal Blue, Linden Stanely Blue, Michael Anthony D'andrea, John M. Keane, Reuel Mark Gerecht, Andrew Croft, Nimarta Nikki Haley, John Michael Mulvaney, dan Erik Dean Prince. [IT/r]