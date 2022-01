Militer AS Meningkatkan Pasukan di Ladang Minyak Suriah setelah Serangan Roket

IslamTimes - Militer AS dilaporkan telah mengerahkan bala bantuan ke pangkalan-pangkalan yang telah didudukinya di dekat ladang minyak di Suriah Timur, beberapa hari setelah mereka kembali diserang roket, kata sumber-sumber lokal.

"Pasukan Amerika yang berbasis di Irak mengirim bala bantuan militer yang terdiri dari 30 truk yang membawa kendaraan lapis baja, tank, dan buldoser,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip dalam laporan kantor berita negara Turki, Anadolu, Jumat (7/1).Menurut sumber, yang berbicara dengan syarat anonim, lebih lanjut menyatakan bahwa dua helikopter Amerika mengawal bala bantuan militer di atas, bersama dengan militan Kurdi yang didukung AS yang berafiliasi dengan kelompok teroris PKK dan YPG, tambah laporan itu.Mereka lebih lanjut mencatat bahwa bala bantuan termasuk kotak yang diyakini menyimpan berbagai amunisi dan roket.Bala bantuan militer, tambah laporan itu, datang dari pangkalan militer AS di Irak dan memasuki Suriah pada hari Kamis (6/1), tiba di Al-Hasakah dan kemudian diangkut ke ladang minyak Al-Omar di provinsi Dayr al-Zawr timur Suriah.Menurut laporan itu, hampir 10 roket menargetkan pangkalan AS pekan lalu dari kota al-Mayadin di Suriah, tempat para pejuang perlawanan anti-teror lokal bermarkas.Lebih lanjut ditambahkan bahwa pasukan pimpinan AS di daerah itu menargetkan landasan peluncuran roket yang dicurigai di dekat al-Mayadin.Perkembangan itu juga terjadi sehari setelah fasilitas militer yang menampung pasukan pendudukan AS di ladang minyak al-Omar di Dayr al-Zawr diserang roket dari daerah terdekat, menurut saluran Sabreeen News, yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak.Serangan roket terbaru juga menandai peningkatan tajam dalam menargetkan pangkalan yang dikelola AS di wilayah timur Suriah yang kaya minyak dalam beberapa bulan terakhir.Desember lalu, sumber-sumber lokal juga melaporkan bahwa empat ledakan berturut-turut terdengar setelah beberapa roket menargetkan pangkalan militer AS di ladang minyak al-Omar.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan secara ilegal di timur dan timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Pemerintah Suriah, bagaimanapun, menegaskan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Washington telah meningkatkan perang ekonominya melawan negara Arab setelah gagal menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan bantuan besar-besaran dari sekutu Eropa Barat, NATO dan Arab, bersama dengan pasukan proksi mereka, termasuk Daesh dan berbagai kelompok teroris lainnya. [IT/r]