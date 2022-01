'Kamu Membuatku Marah!': Pertemuan Pejabat Eropa dan Israel Diduga Berubah Menjadi Pertengkaran Verbal

IslamTimes - Pertemuan baru-baru ini antara pejabat Kementerian Luar Negeri Zionis Israel dan delegasi diplomatik Eropa berubah menjadi adu mulut ketika para peserta mencoba membahas situasi di Tepi Barat dan perlakuan terhadap warga Palestina, Walla News melaporkan, mengutip tiga diplomat Eropa dan Zionis Israel.

Dua minggu lalu, delegasi lebih dari selusin diplomat dan duta besar Eropa tiba di Zionis Israel untuk membahas situasi di Tepi Barat. Namun, suasana pertemuan dilaporkan agak jauh dari suasana diplomatik.Menurut laporan itu, delegasi Eropa yang dipimpin Inggris tiba di Yerusalem untuk mengajukan protes terhadap perlakuan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, terutama menyuarakan keprihatinan tentang kekerasan oleh pemukim terhadap mereka.Selain itu, para pejabat dikatakan telah menyoroti keberatan mereka terhadap rencana pembangunan pemukiman dan masalah lainnya. Kekhawatiran diungkapkan mengenai kemajuan Zionis Israel di daerah E1 yang kontroversial antara Yerusalem dan pemukiman Ma'ale Adumim, bersama dengan rencana pembangunan di lingkungan Givat Hamatos di Yerusalem Timur.Kekhawatiran delegasi, bagaimanapun, mendapat sedikit apresiasi dari Aliza Bin Noun - mantan duta besar Zionis Israel untuk Prancis, sekarang menjabat sebagai direktur Departemen Urusan Eropa di Kementerian Luar Negeri, yang mengambil bagian dalam pertemuan tersebut."Setelah semua yang telah dilakukan pemerintah Zionis Israel yang baru untuk Palestina, Anda datang untuk mengeluh?", teriaknya kepada para pejabat Eropa. "Kamu membuatku marah!"Para diplomat Eropa yang berpartisipasi dalam pertemuan itu berbagi dengan Walla News bahwa suasana pertemuan itu dengan cepat menjadi tidak terkendali dan memburuk. Beberapa pejabat mencoba untuk memuluskan segalanya tetapi gagal, dan diskusi berakhir."Zionis Israel menyambut pemerintahan baru Juni lalu. Tak lama setelah dilantik, otoritas baru mengumumkan ribuan izin bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk bekerja di Israel dan menyetujui banyak aplikasi pembangunan di Area C Tepi Barat - sebuah langkah yang belum terlihat selama bertahun-tahun, seperti dicatat oleh The Times of Israel.Pada akhir Oktober, Zionis Israel mengumumkan rencana untuk membangun lebih dari 3.000 unit pemukiman baru di Tepi Barat. Rencana semacam itu mendapat kecaman dari Amerika Serikat, dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengecam proyek itu sebagai "sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan, dan merusak prospek solusi dua negara".Wilayah Tepi Barat yang dikendalikan oleh Zionis Israel dilihat oleh Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka. Sementara Tel Aviv menghadapi tuduhan dari kritikus "mencuri" tanah itu, mereka berpendapat bahwa itu tidak pernah dimiliki secara pribadi. Selain itu, Zionis Israel memandang Tepi Barat sebagai tanah Yahudi secara historis. [IT/r]