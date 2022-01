Imam Khamenei Puji Semangat Bangsa Iran Hadapi Kesalahan Perhitungan AS

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam di Iran Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan permusuhan mendalam dengan Republik Islam yang berasal dari semangat agama rakyat Iran, menambahkan bahwa semangat agama menyelamatkan negara di waktu yang berbeda.

“Jaga semangat keagamaan ini. Faktor menyelamatkan negara di masa cobaan yang berbeda adalah semangat keagamaan bangsa Iran. Semangat keagamaan yang mengubah ancaman menjadi peluang,” kata Imam Khamenei dalam bicara pada peringatan pemberontakan rakyat di kota suci Qom melawan mantan rezim Pahlavi yang didukung AS pada 1978.“Contohnya adalah perang dan pertahanan yang dipaksakan selama delapan tahun, di mana semangat keagamaan para pemuda, ayah, ibu, saudara perempuan dan istri memimpin para pemuda untuk maju ke depan dan memenangkan perang internasional ini, di mana mereka semua bekerja bersama-sama untuk mengalahkan Imam dan gerakan. Sumbernya adalah semangat keagamaan,” kata Imam Khamenei, menurut Press TV.Keutamaannya mengacu pada perang tahun 1980-an oleh mantan diktator Irak Saddam Hussein yang menginvasi Iran dengan dukungan AS dan negara-negara lain dalam upaya untuk membasmi revolusi Iran yang baru lahir yang dipimpin oleh para pendiri Republik Islam Imam Khomeini.“Saat ini tidak ada yang menyangka bahwa – dan bahkan teman-teman kita tidak menyangka bahwa – syahidnya Martir Suleimani yang benar-benar merupakan peristiwa yang bersejarah dan tidak biasa, peristiwa ini akan begitu megah dan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kemuliaan dan menunjukkan identitas asli rakyat Iran dan persatuan mereka di bawah peti mati Martir Suleimani kepada semua orang,” kata Imam Khamenei.Jutaan orang hadir di kota-kota Iran dan Irak untuk pemakaman yang sangat karismatik untuk memberikan beberapa kontribusi dan rekan-rekannya yang tewas dalam aksi teroris dan mengistirahatkan mereka pada AS ketika rombongan pindah ke tempat terakhirnya pada bulan Januari. 2020.Ayatollah Khamenei lebih lanjut mengatakan, “Kesyahidan seorang tokoh besar seperti Martir Suleimani adalah ancaman dari sudut pandang musuh, tetapi semangat bangsa Muslim mengubah ancaman ini menjadi peluang yang dilihat semua orang.”“Perhitungan yang salah dari Amerika Serikat masih berlangsung, dan contohnya adalah kesyahidan Martir Suleimani,” kata Imam Khamenei.“Mereka mengira bahwa dengan menghilangkan martir ini, gerakan besar bangsa Iran akan padam, tetapi kami melihat gerakan besar yang terjadi tahun ini pada peringatan kedua kemartirannya."Pemberontakan 9 Januari 1978 di Qom dipandang sebagai titik sejarah yang sangat penting di Iran karena bertindak sebagai pendahulu dari lebih banyak demonstrasi massal di kota-kota lain di seluruh Iran, mengguncangkan rezim Pahlavi yang lalim sebelum akhirnya menggulingkannya dalam Revolusi Islam 1979.[IT/r]