Brazil Peringati Kemartiran Jenderal Soleimani 

Ceremony (ABNA).

Islam Times - Upacara peringatan kemartiran yang kedua Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya diadakan di Pusat Islam Imam Mahdi (AS) di hadapan para tokoh politik dan budaya Brasil dan Lebanon di Sao Paulo.

Kepala Institut Perdamaian Internasional, Maria Socorro Gomes, menyatakan pada upacara hari Sabtu bahwa Letnan Jenderal Qassem Soleimani mencari perdamaian dan berjuang untuk perdamaian, dan perdamaian tidak dapat dicapai tanpa memerangi penindas.Menyatakan bahwa Martir Soleimani adalah pahlawan seluruh umat manusia, dia menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat adalah teroris terbesar di dunia yang melanggar hak asasi manusia.Anggota Dewan Kota Sao Paulo, Lame Samaili juga mencatat bahwa Imam Khomeini adalah penyelamat bangsa Iran dari dominasi Amerika, dan Martir Soleimani adalah pahlawan nasional.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan wakil kepala Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis dibunuh bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh mantan Presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Mereka sangat populer karena peran kunci dalam melenyapkan kelompok teroris ISIS yang didukung AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Jenderal Soleimani dibunuh oleh AS ketika dia berada di Baghdad atas undangan resmi pemerintah Irak.[IT/AR]