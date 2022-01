Militer AS Mengerahkan Bala Bantuan ke Pangkalan yang Diduduki di dekat Ladang Minyak Suriah

IslamTimes - Militer AS telah mengirim pasukan ke lokasi yang telah direbutnya di dekat ladang minyak di Suriah timur, beberapa hari setelah mereka terkena roket lagi, kata sumber lokal Suriah.

“Pasukan Amerika yang berbasis di Irak mengirim bala bantuan militer yang terdiri dari 30 truk yang membawa kendaraan lapis baja, tank, dan buldoser,” menurut sumber yang dikutip dalam laporan yang diterbitkan oleh kantor berita negara Turki, Anadolu, Jumat (7/1).Dua helikopter Amerika menemani pengawalan militer di atas, bersama dengan milisi Kurdi yang didukung AS yang berafiliasi dengan kelompok teroris PKK dan YPG, menurut sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.Lebih lanjut mereka menyebutkan bahwa bala bantuan membawa kotak berisi amunisi dan roket.Menurut sumber itu, bala bantuan militer tiba di Suriah pada hari Kamis dari pangkalan militer AS di Irak, tiba di Al-Hasakah dan kemudian pindah ke ladang minyak Al-Omar di provinsi Deir Ez-Zur timur Suriah.Lebih dari sepuluh roket ditembakkan ke pangkalan AS pekan lalu dari al-Mayadin, Suriah, di mana pejuang perlawanan anti-teroris lokal ditempatkan, sumber tersebut menambahkan.Lebih lanjut dikatakan bahwa di daerah itu, pasukan pimpinan AS menyerang fasilitas peluncuran roket yang dicurigai di dekat al-Mayadin.Menurut Saberin News, saluran yang berafiliasi dengan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, sebuah kompleks militer yang menahan pasukan pendudukan AS di ladang minyak Al-Omar di Deir Ezzor diserang roket dari daerah yang berdekatan sehari sebelumnya.Serangan roket terbaru juga menandai peningkatan tajam dalam menargetkan pangkalan yang dikelola AS di wilayah timur Suriah yang kaya minyak dalam beberapa bulan terakhir. [IT/r]