Menlu Iran: AS Berusaha Menabur Perselisihan antara Afghanistan dan Tetangganya

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Amerika Serikat berusaha menciptakan keretakan antara Afghanistan dan negara-negara tetangganya sekarang setelah gagal melakukan pendudukan 20 tahun di negara itu.

Amir-Abdollahian membuat pernyataan itu dalam pertemuan hari Minggu (9/1) dengan pejabat menteri luar negeri Taliban yang berkunjung, Amir Khan Muttaqi, di Tehran.Muttaqi tiba di Tehran pada hari Sabtu (8/1) sebagai kepala delegasi tingkat tinggi untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran dalam perjalanan pertama sejak kelompok itu merebut kekuasaan.Selama pertemuan itu, Amir-Abdollahian mengutuk kebijakan yang salah dari Amerika Serikat dan sekutunya di Afghanistan selama 20 tahun terakhir, dengan mengatakan salah satu kebijakan utama AS di kawasan itu telah mendorong perpecahan antara Afghanistan dan tetangganya.“Dana Afghanistan yang telah diblokir oleh AS harus dicairkan karena alasan kemanusiaan untuk membantu memperbaiki situasi ekonomi rakyat Afghanistan,” kata menteri luar negeri Iran.Amir-Abdollahian juga menyambut baik pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin Taliban tentang pembentukan pemerintah inklusif di Afghanistan.Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada pertengahan Agustus tahun lalu, di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat yang tergesa-gesa dan sembrono dari negara itu. Sejak pengambilalihan tersebut, Iran telah berulang kali menyoroti pentingnya pembentukan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan melalui pembentukan pemerintahan yang inklusif di negara yang dilanda perang itu.Menunjuk bantuan kemanusiaan Republik Islam kepada orang-orang yang tidak bersalah di Afghanistan, Amir-Abdollahian mengatakan selain melanjutkan aliran bantuan tersebut, Iran juga akan menggunakan kapasitas regional untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada rakyat Afghanistan untuk meringankan masalah mereka.Sementara itu, Muttaqi menghargai keramahan yang telah ditawarkan Iran kepada para pengungsi Afghanistan dalam 43 tahun terakhir, menekankan bahwa Republik Islam Iran selalu mendukung Afghanistan.Pemerintah Afghanistan yang baru, menurut pejabat menteri luar negeri Taliban, menekankan bahwa itu tidak menentang negara-negara tetangga.Delegasi Taliban yang berkunjung juga menyebutkan tindakan kekejaman Amerika Serikat terhadap rakyat Afghanistan, dengan mengatakan bahwa meskipun AS meninggalkan Afghanistan dalam kekalahan yang memalukan, AS terus menargetkan rakyat Afghanistan dengan kebijakannya. Sebagai hasil dari kebijakan ini, delapan puluh persen rakyat Afghanistan telah jatuh di bawah garis kemiskinan, kata delegasi tersebut.Penarikan AS dari Afghanistan, dua puluh tahun setelah menginvasi negara itu, diikuti oleh pengenaan sanksi kejam oleh Washington dan penghentian bantuan kemanusiaan, membuat jutaan warga Afghanistan di ambang kelaparan, termasuk wanita dan anak-anak yang sangat berisiko. AS juga membekukan hampir $10 miliar dana Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban, menolak seruan Taliban untuk melepaskan dana tersebut meskipun ada demonstrasi publik oleh warga Afghanistan. [IT/r]