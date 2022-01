Pejabat Iran: Putaran Baru Pembicaraan Tehran-Riyadh dalam Agenda

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengumumkan di sini pada hari Senin (10/1) bahwa putaran pembicaraan masa depan antara Tehran dan Riyadh yang akan diselenggarakan oleh Baghdad ada dalam agenda.

Terlepas dari kasus-kasus yang disengketakan, hubungan dan negosiasi yang berkelanjutan telah dilanjutkan dengan upaya dan kejujuran, Khatibzadeh mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers mingguannya di Tehran.Mengacu pada campur tangan asing dalam urusan Lebanon, Khatibzadeh mengatakan semua harus menghormati kedaulatan negara sambil mempertimbangkan kepentingan semua kelompok etnis.Ia juga mengatakan bahwa Republik Islam Iran berupaya untuk menciptakan hubungan yang erat di antara kelompok-kelompok Lebanon.Ditanya tentang perjalanan yang dilakukan oleh delegasi Saudi ke Wina di mana pembicaraan Iran-4+1 sedang berlangsung, juru bicara tersebut mengatakan bahwa delegasi datang dan pergi ke ibukota Austria dan pertemuan semacam itu tidak terbatas pada Saudi.Juga tentang kunjungan delegasi Taliban ke Tehran, Khatibzadeh mengatakan pembicaraan yang baik diadakan di Iran dan upaya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan disambut baik.Delegasi Afghanistan yang dipimpin oleh pejabat Menteri Luar Negeri Taliban Afghanistan Amir Khan Muttaqi melakukan perjalanan ke Iran pada hari Sabtu dan mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Iran termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian.Di tempat lain, Khatibzadeh berbicara tentang sikap Kementerian Luar Negeri terhadap Taliban dan mengatakan “kami tidak pada titik secara resmi mengakui Taliban.”Berbicara tentang situasi di Yaman, juru bicara itu menyarankan koalisi Arab untuk kembali dari jalan yang salah dan mengambil pendekatan politik.Beralih ke masalah pembicaraan Wina, juru bicara mengatakan bahwa utang Korea Selatan ke Iran tidak berhubungan dengan pembicaraan.Dia melanjutkan, kunjungan wakil menteri luar negeri Korea Selatan ke Wina diprakarsai oleh Seoul; Sementara itu, negara tersebut berkewajiban untuk membayar kembali utangnya kepada Iran.Apa yang terjadi di Wina akan menunjukkan apakah pihak lain memiliki keinginan yang dibutuhkan atau tidak, Khatibzadeh menekankan.Iran menginginkan kesepakatan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan, ia menggarisbawahi.Mengacu pada penarikan sepihak AS 2018 dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), juru bicara itu mengatakan semua harus yakin bahwa kembalinya AS ke kesepakatan akan disertai dengan jaminan dan verifikasi setelah pencabutan sanksi.[IT/r]Iran tidak akan menerima masalah lain di luar JCPOA, katanya.Seperti yang digarisbawahinya, Iran dan Amerika Serikat melalui teks tidak resmi telah menyatakan pendapat mereka tentang penghapusan sanksi, verifikasi setelah pencabutan sanksi, dan komitmen nuklir.Dalam pembicaraan tersebut, “kami tidak pesimis atau optimis; Kami bernegosiasi berdasarkan kenyataan,” tegasnya.Pada sambutannya, juru bicara itu juga berbicara tentang perjalanan tim gulat Iran ke AS dan mengatakan tim Iran akan melakukan perjalanan atas undangan AS.Lebih lanjut dia mengatakan, mempolitisasi acara olahraga bukanlah tindakan yang tepat.Di tempat lain, ia mengumumkan bahwa menteri luar negeri Iran direncanakan untuk mengunjungi Beijing atas undangan mitranya dari China dalam beberapa hari mendatang.