Ketua IRG: Musuh yang Sepenuhnya Dikalahkan Tidak Aman Di Mana Saja

Major General Hossein Salami, Iran’s Revolutionary Guards [IRG]

IslamTimes - Kepala Komandan Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG] Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan tidak ada wilayah yang aman bagi musuh, karena "mereka telah dikalahkan dalam semua konspirasi mereka dan telah dibuat tak berdaya, lelah, dan kecewa."

Jenderal Salami membuat pernyataan saat berpidato di sebuah upacara di Tehran pada Minggu (9/1) malam, dengan mengatakan, “Kami menang hari ini dan inilah yang dikatakan fakta di lapangan.”“Hari ini, pedang umat Islam untuk melawan musuh telah dihunus, dan [oleh karena itu], tidak ada wilayah yang aman bagi musuh,” katanya.Salami lebih lanjut menggarisbawahi bahwa serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer AS di Irak sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds IRG, adalah “tamparan di wajah” AS, yang melihat dirinya sebagai kaisar dunia."Wajah siapa yang ditampar?" dia bertanya, secara retoris. “Itu adalah tamparan menyengat di wajah Amerika Serikat, yang menganggap dirinya sebagai kaisar dunia dan tidak berhenti membuat ancaman pembalasan balas dendam.”Jenderal Salami juga mencatat bahwa tidak seperti Amerika, “kami tidak membunuh seorang komandan yang tidak berdaya dan tidak bersenjata, yang memerangi terorisme di seluruh dunia Muslim dan telah melakukan perjalanan ke Irak atas undangan resmi, dengan pesawat nir awak dan di tengah malam.”Jenderal Qassem Soleimani, komandan kontra-terorisme Iran yang terkenal di dunia, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], dan rekan-rekan mereka tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS di negara itu.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh [Bahasa Arab untuk 'ISIS/ISIL'] di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pada 8 Januari 2020, IRG menargetkan Ain al-Assad yang dikelola AS di provinsi Anbar, Irak barat dengan meluncurkan tembakan rudal sebagai pembalasan.Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balik di pangkalan itu.Iran telah menggambarkan serangan rudal terhadap Ain al-Assad sebagai “tamparan pertama.”Di tempat lain dalam sambutannya, Jenderal Salami menegaskan bahwa musuh-musuh Iran telah dikalahkan.“Depresi dan keputusasaan sekarang dapat terlihat di wajah para pejabat dari musuh kita karena mereka tidak dapat memajukan kebijakan mereka,” katanya.“Jika kita tidak melawan, mereka [musuh] akan mengambil identitas, prestise, kehormatan, keamanan, dan martabat kita. Amerika Serikat, rezim Zionis, beberapa negara Eropa, dan rezim reaksioner di kawasan itu tidak tahan dengan stabilitas, keperkasaan, dan kekuatan bangsa Iran,” tambah kepala IRG. [IT/r]