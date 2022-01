Deputi Menlu Rusia: Tidak Ada Kemajuan dalam Pembicaraan AS pada Keanggotaan Ukraina di  NATO 

IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan belum ada kemajuan substansial sehubungan dengan larangan keanggotaan Ukraina di NATO selama pembicaraan dengan mitranya dari Amerika.

Berbicara kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman pada hari Senin (10/1), Ryabkov mengatakan tidak ada kemajuan dalam pembicaraan keamanan antara Moskow dan Washington mengenai masalah mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan.“Ini adalah salah satu area yang memiliki perbedaan terbesar dengan AS. AS menunjukkan bahwa tidak mungkin Rusia atau siapa pun dapat mengatakan tentang jenis masalah ini, tetapi kami menggarisbawahi bahwa bagi kami itu mutlak wajib untuk memastikan bahwa Ukraina tidak pernah, tidak akan pernah menjadi anggota NATO," kata diplomat Rusia itu pada konferensi pers di kota Jenewa, Swiss.Ryabkov menekankan bahwa Rusia menginginkan jaminan "kuat" bahwa Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan aliansi militer Barat karena langkah seperti itu akan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional Rusia."Kami membutuhkan jaminan yang kuat, tahan air, tahan peluru, dan mengikat secara hukum. Bukan jaminan, bukan jaminan pengamanan dengan semua kata "harus", "harus", segala sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam kapal ini - tidak pernah menjadi anggota NATO. "Ryabkov membuat pernyataan setelah lebih dari tujuh jam negosiasi dengan Sherman dan pejabat AS lainnya di Jenewa, yang berfokus pada pengaturan keamanan baru yang luas yang dicari Moskow dengan Barat mengenai ekspansi NATO ke arah timur dan keanggotaan Kiev dalam persekutuan militer pimpinan AS. .Pembicaraan berisiko tinggi terjadi di tengah kekhawatiran invasi Rusia terhadap bekas tetangga Sovietnya, dengan Ryabkov mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah meyakinkan Sherman bahwa ketakutan itu tidak berdasar."Kami menjelaskan kepada rekan-rekan kami bahwa kami tidak memiliki rencana, tidak ada niat untuk 'menyerang' Ukraina ... Tidak ada alasan untuk takut akan eskalasi dalam hal ini," katanya kepada wartawan setelah pembicaraan.Ryabkov juga mengatakan Amerika Serikat "menanggapi proposal Rusia dengan sangat serius," dan bahwa Moskow "untuk melanjutkan dialog."Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa tanggapan negaranya terhadap kegagalan pembicaraan keamanan dengan Amerika Serikat akan bersifat teknis-militer, meskipun dia menolak untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi.Ryabkov menambahkan bahwa Moskow fokus pada diplomasi untuk saat ini dan tidak ingin membahas pengerahan militer baru apa yang mungkin dilakukan jika terjadi kegagalan dalam negosiasi.Sherman, pada bagiannya, mengatakan Amerika Serikat siap untuk bertemu lagi, tetapi Rusia belum menawarkan jaminan sehubungan dengan penarikan pasukan yang dikumpulkan di dekat Ukraina. Wakil menteri luar negeri AS mengecam beberapa tuntutan Rusia sebagai "tidak memulai," termasuk larangan ekspansi NATO lebih lanjut ke arah timur.Kedua diplomat itu telah bertemu secara informal pada Minggu malam, dengan Ryabkov mengatakan kepada kantor berita Rusia bahwa pertemuan pertama mereka “sulit.” [IT/r]