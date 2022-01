MP: 'Permanent Agreement' Prioritas Iran dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Anggota parlemen Vahid Jalalzadeh mengatakan bahwa prioritas tim perunding Iran di Wina adalah mencapai kesepakatan permanen, menambahkan bahwa proposal untuk sementara belum ditolak atau diterima oleh Iran.

Berbicara dalam wawancara dengan IRNA pada hari Rabu (12/1), Vahid Jalalzadeh Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran mengatakan bahwa proposal P4+1 untuk perjanjian sementara tidak dapat diterima oleh Iran tetapi proposal mereka sedang ditinjau sehingga proposal yang disajikan oleh P4+1 memiliki tidak ditolak atau diterima oleh Iran.Jalalzadeh menyatakan bahwa Iran telah mengalami penarikan sepihak para pihak dari perjanjian tanpa membayar harga untuk kerugian politik dan ekonomi yang telah dikenakan pada Iran dan perjanjian apapun membutuhkan membangun kepercayaan untuk menjamin kepentingan Iran.Dia juga menekankan bahwa setiap perjanjian membutuhkan pemenuhan komitmen dan Barat harus mengambil langkah-langkah efektif untuk menyelesaikan ketidakpercayaan yang tercipta akibat ketidakpatuhannya terhadap komitmen JCPOA-nya.Tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB tidak memberikan suara mendukung resolusi AS untuk pertama kalinya, yang dianggap sebagai kekalahan besar bagi AS di kancah internasional, tegasnya.Kembalinya AS tidak dipertimbangkan dalam proses perjanjian sementara, katanya, menambahkan bahwa pihak Barat menyadari kemampuan Iran dan khawatir tentang perpanjangan dan kegagalan negosiasi, sehingga mereka mengusulkan perjanjian sementara sebelum mencapai kesepakatan permanen. .Merujuk pada komitmen pemerintah terhadap Undang-Undang Parlemen tentang “Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi AS dan Melindungi Hak-Hak Rakyat”, dia menyatakan, “Meskipun prioritas dan tujuan Iran adalah mencapai kesepakatan permanen, harus diakui bahwa kesepakatan sementara tidak merugikan UU DPR tentang “Rencana Aksi Strategis”. [IT/r]