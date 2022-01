Konvoi Logistik AS Menjadi Target Di Qadisiyah Irak

IslamTimes - Sumber berita Irak melaporkan bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran dua kali di Kegubernuran al-Qadisiyah pada hari Selasa (11/1).

Menurut Sabrin News, konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di Kegubernuran al-Qadisiyah pada Selasa malam.Konvoi AS menjadi sasaran bom pinggir jalan canggih pada hari yang sama.Menurut laporan itu, sebuah kelompok yang disebut "Olu al-Azm" mengaku bertanggung jawab atas penargetan konvoi logistik militer pendudukan AS di Kegubernuran Al-Qadisiyah.Dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak telah berulang kali menjadi sasaran bom pinggir jalan.Banyak kelompok Irak menganggap pasukan AS yang hadir di negara itu sebagai penjajah dan menekankan perlunya penarikan segera pasukan ini dari wilayah mereka.Menyusul keputusan parlemen Irak untuk menarik pasukan asing dari negara itu dan penundaan Baghdad dalam melakukannya, konvoi logistik koalisi AS telah sering menjadi sasaran bom pinggir jalan. [IT/r]