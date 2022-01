Gedung Putih Fokus pada Menyalahkan Trump yang 'Nekat' Menjelang Keputusan Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes - Pemerintahan AS Joe Biden bersiap-siap untuk mengakhiri pembicaraan kesepakatan nuklir Iran dengan meningkatkan kritik terhadap mantan presiden Donald Trump dan menyalahkannya atas situasi saat ini.

Dalam beberapa hari terakhir, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyerang Trump karena menarik AS keluar dari kesepakatan 2015 – yang disepakati oleh Iran, AS, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman – yang menawarkan keringanan sanksi kepada Tehran. sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.Trump secara sepihak menarik AS pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi kejam, mendorong Tehran untuk mulai membatalkan komitmennya dan meningkatkan kegiatan pengayaannya.Keputusan untuk fokus pada Trump adalah keputusan yang disengaja karena pembicaraan saat ini di Wina bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali ke kesepakatan untuk mencapai kesimpulan, situs berita Axios melaporkan pada hari Rabu (12/1), mengutip dua sumber Gedung Putih, mengatakan mereka ingin “memfokuskan tembak Trump.”Pada hari Selasa, Price menjawab pertanyaan tentang pembicaraan Wina dengan komentar tentang Trump.“Ada baiknya menghabiskan sedikit waktu untuk mengetahui bagaimana kita sampai di sini,” kata Price. “Sangat disayangkan bahwa karena keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan baik atau mungkin tidak dipertimbangkan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan ini mulai menjabat tanpa protokol verifikasi dan pemantauan ketat yang ada.”Price menambahkan bahwa pemerintahan Trump menjanjikan kesepakatan yang lebih baik “yang tidak pernah tercapai” dan sebaliknya “Iran telah mampu maju dengan janji nuklirnya.”Berbicara pada konferensi pers, Psaki mengatakan bahwa sebagai akibat dari tindakan Trump, “Program nuklir Iran tidak lagi berada di dalam kotak, tidak ada lagi rezim inspeksi paling kuat yang pernah dinegosiasikan, tidak lagi memiliki pembatasan ketat pada aktivitas nuklir.”Axios mengatakan Gedung Putih sedang meletakkan dasar untuk akhir pembicaraan, ketika AS akan memasuki kembali kesepakatan atau pergi dan menerapkan tekanan lebih lanjut pada Tehran. [IT/r]