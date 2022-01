Mantan Pejabat Pentagon Mendesak AS untuk Bersiap Perang dengan Rusia

IslamTimes - AS harus mempersiapkan diri untuk perang dengan Rusia, seorang mantan pejabat Departemen Perang memperingatkan, mengatakan bahwa Washington dapat diwajibkan untuk turun tangan secara militer jika Moskow memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina dalam waktu dekat.

Evelyn Farkas, yang menjabat sebagai wakil asisten menteri perang untuk Rusia, Ukraina, dan Eurasia dari 2012-15, menerbitkan op-ed di Defense One pada hari Selasa di mana dia mengklaim bahwa invasi Rusia ke Ukraina “lebih mungkin terjadi daripada tidak.” Mantan pejabat pemerintahan Obama bersikeras bahwa pembicaraan diplomatik antara Moskow dan Washington, yang berlangsung minggu ini, kemungkinan besar akan gagal, dan bahwa AS seharusnya sudah bersiap-siap untuk berperang dengan Rusia.Dalam gema dari kata-kata mantan Presiden George W. Bush, yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang menginvasi Irak pada tahun 2003, dia menyerukan AS untuk membentuk “koalisi internasional yang bersedia” untuk menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin “dan, jika perlu, bersiap untuk perang.”Menurut Farkas, Rusia gagal mematuhi hukum internasional, dan telah didorong oleh protes massal baru-baru ini di Kazakhstan, negara tetangga dan bekas republik Soviet yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow. Semua ini, katanya, membuatnya lebih mungkin dari sebelumnya bahwa Putin berencana untuk menyerang Ukraina.“Jika Rusia menang lagi,” dia memperingatkan, “kita akan tetap terjebak dalam krisis tidak hanya di Ukraina tetapi tentang masa depan tatanan global yang jauh melampaui perbatasan negara itu.” [IT/r]