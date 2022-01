Beberapa Roket Ditembakkan ke Zona Hijau Baghdad, Dua Orang Terluka

IslamTimes - Setidaknya tiga roket telah ditembakkan ke arah Zona Hijau yang dibentengi di ibukota Irak, Baghdad, dengan dua di antaranya mendarat di kedutaan AS.

Seorang pejabat senior keamanan mengatakan kepada AFP bahwa tiga roket ditembakkan ke arah Zona Hijau, yang menampung gedung-gedung pemerintah dan misi asing, termasuk kedutaan AS pada Kamis."Dua dari mereka jatuh di halaman kedutaan Amerika dan yang lainnya di sekolah terdekat," kata pejabat itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, menambahkan bahwa rudal yang jatuh di sekolah itu menyebabkan seorang wanita dan seorang gadis terluka.Tidak ada laporan segera tentang korban di kedutaan AS dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Reuters sebelumnya mengutip dua pejabat militer Irak, yang juga berbicara dengan syarat anonim, yang mengatakan bahwa setidaknya dua roket Katyusha ditembakkan ke kedutaan AS, menambahkan bahwa mereka ditembak jatuh sebelum mencapai kompleks.Serangan itu adalah yang terbaru dari serangkaian serangan yang menargetkan kepentingan AS di negara Arab.Bulan lalu, setidaknya dua roket Katyusha mendarat di Zona Hijau Baghdad yang dijaga ketat. [IT/r]