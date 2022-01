Pentagon 'Mengira' Rudal Korea Utara Menuju AS

IslamTimes - Pejabat militer dan penerbangan AS secara singkat yakin bahwa peluncuran rudal Korea Utara awal pekan ini dapat menimbulkan ancaman bagi 'tanah air', CNN melaporkan, tetapi pembacaan awal segera dianggap tidak akurat.

Beberapa saat setelah Pyongyang menembakkan rudal hipersonik di lepas pantai timurnya sebagai bagian dari uji senjata pada hari Senin, Komando Utara AS, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara [NORAD], dan Administrasi Penerbangan Federal [FAA] masing-masing menanggapi seolah-olah peluncuran itu adalah menyerang, berebut untuk menentukan apakah amunisi bisa mencapai wilayah AS.Pejabat Pentagon "tidak memiliki perasaan yang baik untuk kemampuannya," seorang anggota parlemen menjelaskan tentang insiden itu kepada CNN pada hari Kamis (13/1), menyebut kecelakaan itu "jelek."Sementara militer dengan cepat menemukan bahwa senjata itu bukan merupakan ancaman – akhirnya jatuh ke laut antara China dan Jepang, ribuan mil jauhnya dari perbatasan AS – FAA tetap melarang sejumlah penerbangan di pantai barat selama sekitar 15 menit sebagai preventif."Sebagai tindakan pencegahan, FAA menghentikan sementara keberangkatan di beberapa bandara di sepanjang pantai barat," kata FAA dalam sebuah pernyataan, Selasa. “FAA secara teratur mengambil tindakan pencegahan. Kami sedang meninjau proses di sekitar ground stop ini seperti yang kami lakukan setelah semua peristiwa semacam itu.”Juru bicara Pentagon John Kirby kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa penerbangan yang dilarang terbang adalah bagian dari "proses normal koordinasi dan komunikasi" antara militer dan pejabat penerbangan, meskipun dia menambahkan bahwa "beberapa keputusan dibuat yang mungkin tidak perlu dibuat."Peluncuran rudal itu adalah yang kedua bagi Pyongyang sejauh ini pada tahun 2022, dan telah memicu ancaman pembalasan dari Washington, yang baru-baru ini meminta PBB untuk menjatuhkan hukuman tambahan atas enam peluncuran rudal Korea Utara sejak September lalu. Secara terpisah, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap enam warga Korea Utara, satu warga negara Rusia dan satu perusahaan Rusia, dengan mengklaim mereka terlibat dalam program “senjata pemusnah massal” Pyongyang.Sebagai tanggapan, DPRK berjanji akan melakukan “reaksi yang lebih kuat dan pasti”, menuduh AS “secara sengaja meningkatkan situasi” di Semenanjung Korea, meskipun tidak merinci tindakan apa yang mungkin diambil. [IT/r]