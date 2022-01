Laporan: AS Merancang Taktik Anti-Iran Baru untuk Memenangkan Kkonsesi dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Karena semua pihak dalam negosiasi Wina melaporkan beberapa kemajuan, Amerika Serikat telah menggunakan taktik politik dan psikologis baru untuk lebih menekan Iran, dengan lebih dari 100 anggota DPR dari Partai Republik menyerukan kepada pemerintahan Biden untuk menghentikan kehadiran tidak langsungnya dalam pembicaraan untuk memenangkan konsesi, menurut sebuah laporan.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Kamis (13/1), situs web Iran Nour News mengatakan negara-negara Barat, terutama AS, telah mencoba untuk memberikan tekanan psikologis pada tim perunding Iran untuk memaksakan kehendak mereka pada Tehran sambil melalaikan tanggung jawab dan kewajiban mereka sendiri.Republik Islam tidak akan mundur dari posisi hukum dan logisnya dalam keadaan apa pun, meskipun pihak meja perundingan yang dipimpin AS berusaha untuk memotong inisiatif Iran tentang perlunya AS memberikan jaminan serta perlunya proses untuk memverifikasi penghapusan sanksi AS, Nour News menambahkan.Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, 110 anggota parlemen AS mendesak Gedung Putih untuk menegakkan sanksi yang ada yang dijatuhkan pada Iran setelah AS secara sepihak menarik diri dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada 2018."Provokasi nuklir Iran yang berkembang, sementara kemajuan dalam negosiasi terhenti, adalah lambang itikad buruk," klaim surat itu, yang dirilis pada hari Selasa (11/1).Mereka secara khusus meminta pemerintahan Biden untuk menegakkan sanksi yang ada terhadap perdagangan minyak Iran dengan China.Anggota parlemen Amerika juga mengatakan "sudah lewat waktu bagi pemerintahan [Biden] untuk mengakhiri negosiasi lucu ini dan sepenuhnya menegakkan sanksi kami yang ada untuk memangkas sumber pendapatan penting ini" bagi Iran.Nour News lebih lanjut mencap langkah itu sebagai "pendekatan yang terlalu sering digunakan" yang juga digunakan selama pembicaraan awal yang mengarah pada pembentukan JCPOA pada tahun 2015.Dikatakan bahkan jika tekanan pada presiden AS itu nyata, "ini hanyalah masalah domestik AS dan tidak akan ada hubungannya dengan pihak lain dalam negosiasi.""Jika presiden AS tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mengatur elemen politik negara ini untuk mencapai kesepakatan, dia seharusnya tidak melakukan proses ini sama sekali," tulis artikel tersebut.Pada saat yang sama, lanjutnya, hipotesis semacam itu menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak memiliki otoritas dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya, dan masalah ini mempertanyakan prinsip negosiasi untuk mencapai kesepakatan.Para diplomat dari Iran dan pihak-pihak lain yang tersisa di JCPOA terlibat dalam negosiasi diplomatik putaran kedelapan di ibu kota Austria untuk membawa AS kembali ke dalam kesepakatan.AS meninggalkan JCPOA pada 2018 di bawah mantan presiden Donald Trump dan memberlakukan lebih dari seribu sanksi terhadap Republik Islam tersebut. Membatalkan kesalahan Trump berarti AS perlu menghapus semua sanksi itu secara terverifikasi.Namun, JCPOA telah menjadi subyek perselisihan pahit di AS. Washington menandatangani kesepakatan di bawah Presiden Demokrat Barack Obama dan mencoba untuk bergabung kembali di bawah Demokrat lain, Joe Biden, sementara Partai Republik dengan keras menentang kesepakatan itu selama ini.Tahun lalu, Senator Ted Cruz, di antara anggota parlemen Republik lainnya, memperingatkan bahwa setiap presiden Republik di masa depan akan mengulangi penarikan ilegal Trump dari JCPOA, yang pada saat itu menghadapi oposisi di seluruh dunia."Kecuali ada kesepakatan dengan Iran yang diratifikasi oleh Senat sebagai sebuah perjanjian—yang Biden tahu TIDAK akan terjadi—itu adalah kepastian 100% bahwa presiden Republik mana pun di masa depan akan merobeknya lagi," cuit Cruz pada 31 Oktober.Tehran, sebagai tanggapan, mengatakan "jaminan objektif" di pihak AS diperlukan agar masyarakat internasional dapat memastikan Washington tidak dapat lagi mengolok-olok hukum internasional.