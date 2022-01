IRGC 'Membuat Sejarah': Iran Memperingati Penangkapan Kapal-kapal AS yang Mengganggu Tahun 2016

IslamTimes - Hari ini adalah peringatan keenam dari penangkapan dua kapal Angkatan Laut Amerika di Teluk Persia oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), di mana para pelaut Angkatan Laut AS dipaksa untuk berlutut di depan pasukan angkatan laut Iran setelah masuk tanpa izin ke perairan teritorial Iran.

Menandai kesempatan itu, seorang komandan IRGC, mengatakan pada hari Rabu (12/1) bahwa setelah penangkapan, Angkatan Laut IRGC memperingatkan kapal-kapal Amerika bahwa mereka akan menjadi sasaran jika mereka maju.“Para pelaut dari zona angkatan laut kedua IRGC memperingatkan mereka dengan tegas bahwa 'kami akan memukul Anda jika Anda memasuki perairan teritorial Pulau Farsi,' dan setiap kali peringatan ini dikeluarkan, mereka akan menyebabkan mereka (kapal-kapal Amerika) mundur,” kenang Ramezan Zirahi.Dia mengatakan para pelaut IRGC tidak menginginkan perang, tetapi hanya melakukan tugas mereka membela tanah air Islam.Menunjuk kesiapan Angkatan Laut IRGC di sepanjang pantai Teluk Persia negara itu, komandan itu berkata, “Jika Amerika membuat kesalahan, api neraka akan dinyalakan untuk mereka.”Pada 12 Januari 2016, dua kapal Angkatan Laut AS, yang membawa 10 Marinir, dicegat oleh Angkatan Laut IRGC setelah mereka memasuki perairan teritorial Iran di dekat Pulau Farsi Iran.Awalnya, militer AS mengklaim para pelaut secara tidak sengaja memasuki perairan Iran karena kegagalan mekanis, tetapi Laksamana Muda Ali Fadavi, komandan Angkatan Laut IRGC saat itu, mengatakan kemudian bahwa insiden itu terjadi karena masalah teknis dengan sistem navigasi kapal AS. .IRGC membebaskan para pelaut sehari kemudian, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “setelah pemeriksaan teknis dan operasional dilakukan dalam interaksi dengan otoritas politik dan keamanan nasional negara yang relevan dan penetapan sifat masuk yang tidak disengaja dan tidak disengaja oleh kapal Angkatan Laut Amerika dan permintaan maaf mereka, keputusan dibuat untuk membebaskan mereka.”Pernyataan itu mengatakan Amerika telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu, menambahkan, "Marinir Amerika yang ditangkap dilepaskan ke perairan internasional di bawah pengawasan kapal Angkatan Laut IRGC."Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berterima kasih kepada pihak berwenang Iran pada saat itu atas kerja sama mereka dalam pembebasan para pelaut Angkatan Laut AS.Kemudian, Iran merilis serangkaian gambar dan video yang, antara lain, menunjukkan para pelaut Angkatan Laut AS berlutut dengan tangan terlipat di belakang kepala saat mereka ditangkap di kapal mereka. [IT/r]