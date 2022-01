Ledakan Terdengar di Baghdad setelah Roket Menargetkan Kedutaan Besar AS

IslamTimes - Sebuah ledakan dilaporkan pada dini hari Jumat (14/1) di Baghdad utara menyusul serangan roket ke kedutaan AS di Zona Hijau Baghdad.

Ledakan itu terdengar di lingkungan Adhamiyah, empat mil di utara Zona Hijau Baghdad, Al-Arabiya melaporkan pada hari Jumat (14/1).Ambulans bergegas ke tempat kejadian, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang dirilis sampai dini hari.Beberapa sumber juga mengatakan bahwa target ledakan di Adhamiyah adalah kantor Partai politik Taqaddom, yang dijalankan oleh Ketua Parlemen Mohammed Al-Halbousi. Sehari sebelumnya, sebuah granat tangan dilempar ke kantor yang sama.Beberapa jam sebelum ledakan di Adhamiyah, tiga ledakan terdengar di Zona Hijau Baghdad. Kedutaan AS di Baghdad diserang dengan dua roket dan semua pintu masuk ke kedutaan AS diblokir setelah ledakan.Sebuah rekaman video yang dirilis dari serangan itu menunjukkan bahwa sistem pertahanan SeaRAM militer AS terus-menerus diaktifkan untuk mengusir roket.Selain itu, dilaporkan bahwa target khusus serangan itu adalah pangkalan ketiga Al-Tawhidiya yang terletak di kedutaan.Belum ada kelompok mujahidin yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tingkat kerusakan kedutaan AS juga belum diketahui sejauh ini. [IT/r]