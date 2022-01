IRNA: Pembicaraan Wina Bergerak Maju di Jalur yang Benar 

IslamTimes - Ketika pembicaraan di Wina, Austria, untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dan menghapus sanksi anti-Iran berada di jalur yang benar, para perunding nuklir terkemuka sepakat untuk menyelesaikan fase kedua dari negosiasi putaran kedelapan pada hari Jumat (14/1) untuk kembali ke ibu kota mereka untuk konsultasi lebih lanjut. .

Perunding nuklir utama Iran Ali Bagheri Kani mengadakan pembicaraan bilateral dan multilateral dengan koordinator Uni Eropa untuk pembicaraan Wina Enrique Mora dan perwakilan dari tiga kekuatan Eropa (Inggris, Prancis dan Jerman) di Palais Coburg pada Jumat malam.Pertemuan Jumat juga diadakan di tingkat perunding dan ahli untuk membahas pencabutan sanksi anti-Iran dan jaminan untuk tindakan di masa depan.Para perunding nuklir terkemuka dari Iran dan trio Eropa menyepakati penghentian dua hari pembicaraan untuk kembali ke ibu kota mereka untuk melakukan tugas politik mereka dan melakukan konsultasi di ibu kota mereka.Patut dicatat bahwa jeda sementara tidak berarti akhir dari putaran kedelapan pembicaraan Wina karena negosiasi akan berlanjut di tingkat ahli.Pada hari Kamis, perwakilan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara kelompok P4+1 – Inggris, Prancis, Rusia, China, plus Jerman – mengadakan pembicaraan tentang perkembangan terakhir pembicaraan tentang pencabutan sanksi yang dijatuhkan secara ilegal. oleh AS setelah secara sepihak menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Maret 2018.Kepala Delegasi Federasi Rusia untuk Perundingan Wina Mikhail Ulyanov menulis di akun Twitter-nya bahwa para perunding berkumpul untuk membandingkan teks-teks yang ada dan bahwa mereka memperhatikan metode penerapan konsensus di masa depan, yang bukan pekerjaan mudah.Sebuah sumber informasi mengatakan kepada IRNA dengan syarat anonim bahwa jumlah masalah perbedaan telah berkurang dan delegasi sibuk untuk membahas cara mengimplementasikan kesepakatan potensial.Sekarang, tim sedang bernegosiasi tentang isu-isu yang sulit dan cara untuk mempersiapkan kata-kata dari dokumen masa depan.Menurut laporan dari tempat pembicaraan, para perunding Iran telah berfokus pada jaminan dan verifikasi langkah AS di masa depan untuk mencapai kesepakatan yang baik dan dapat diterima yang akan menjamin hak dan kepentingan bangsa Iran.AS dan Iran bertukar beberapa topik dalam bentuk pesan non-kertas. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian menggarisbawahi bahwa Amerika berbicara tentang konsensus yang baik, tetapi mereka tidak mengusulkan inisiatif praktis apa pun.Dia mencatat bahwa pihak-pihak Barat menegaskan kembali bahwa mereka prihatin dan mereka terburu-buru untuk mencapai kesepakatan, tetapi perbuatan dan kata-kata mereka menunjukkan paradoks.Amirabdollahian juga mengumumkan bahwa Republik Islam menyambut baik kesepakatan dalam waktu singkat, tetapi pandangan seperti itu tergantung pada pihak Barat.Pembicaraan Wina dilaporkan bergerak maju, tetapi mencapai konsensus tergantung pada tekad politik oleh AS dan kekuatan Eropa.Delegasi Iran telah mengusulkan inisiatif dan rancangan praktis, tetapi trio Eropa telah memainkan peran pasif dan mencoba hanya mengomentari proposisi Iran.Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh, Amerika dan Iran menggunakan metode komunikasi non-kertas dalam upaya untuk menyatakan sudut pandang mereka tentang penghapusan sanksi, jaminan pencabutan sanksi yang efektif, komitmen nuklir, dan verifikasi tindakan AS di masa depan.Kemajuan saat ini dalam pembicaraan Wina membuktikan bahwa Republik Islam serius untuk mencapai kesepakatan yang baik, sehingga bola ada di pengadilan Barat untuk menunjukkan keseriusan dalam hal ini. [IT/r]