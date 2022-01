Mike Pence Mengecam 'Perampasan Kekuasaan' Demokrat AS

IslamTimes - Mantan wakil presiden AS Mike Pence mengecam Partai Demokrat atas apa yang dia gambarkan sebagai dorongan mereka untuk meniadakan anggota legislatif di Kongres untuk meloloskan undang-undang pemungutan suara.

Dalam op-ed yang diterbitkan oleh The Washington Post pada hari Jumat (14/1), Pence menyamakan upaya Demokrat untuk mengubah aturan Senat dengan serangan Capitol Hill yang mematikan pada 6 Januari 2020, dengan mengatakan kedua upaya itu menurut pendapatnya sama dengan "perampasan kekuasaan."Pada 6 Januari 2021, Presiden AS Donald Trump saat itu menghasut sekelompok pendukungnya untuk merebut gedung Capitol AS ketika anggota parlemen Kongres yang dipimpin oleh Pence mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS 2020.Pence, dalam opininya, mengingat serangan di Capitol Hill di mana para perusuh yang kejam meneriakkan untuk menggantungnya setelah Trump mentweet bahwa Veep memiliki wewenang untuk membatalkan hasil Electoral College.“Terlepas dari kemajuan yang stabil dari reformasi berbasis negara bagian ini, sekarang datanglah kepada Presiden Biden dan Senat Demokrat dengan rencana untuk menggunakan memori 6 Januari untuk mencoba merebut kekuasaan federal lainnya atas pemilihan negara bagian kita dan mendorong irisan lebih jauh ke negara kita yang terpecah,” kata Pence.Pence berargumen bahwa para pendiri Amerika Serikat sengaja membuat proses tersebut sehingga negara memiliki kontrol besar atas bagaimana pemungutan suara diadakan, dan upaya Demokrat untuk mengambil kekuasaan itu mirip dengan pola pikir perusuh pro-Trump yang dihasut oleh Trump mengepung Gedung Kongres di Capitol Hill mengubah hasil. [IT/r]