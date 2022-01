Israel Akan Memberikan Daftar Permintaan Senjata Rahasia AS untuk Digunakan di Iran dan Lebanon

IslamTimes - Rezim Zionis Israel dilaporkan telah menyiapkan daftar keinginan rahasia sistem senjata yang ingin AS tambahkan ke apa yang disebut persediaan darurat Amerika di Palestina yang diduduki untuk tindakan militer yang diklaim terhadap situs nuklir sipil Iran dan kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon.

Daftar permintaan "sangat rahasia" dan termasuk amunisi udara yang "prediksi akan dibutuhkan" oleh rezim pendudukan jika berani terlibat secara militer dengan Iran atau menangkis serangan roket pembalasan Hizbullah, outlet berita militer Breaking Defense yang berbasis di AS melaporkan Jumat (14/1), mengutip Sumber militer Zionis Israel di Tel Aviv.Persediaan Sekutu Cadangan Perang AS, didirikan pada 1980-an, memungkinkan militer AS untuk "menimbun senjata dan peralatan di pangkalan Israel untuk digunakan Amerika di masa perang" dan telah termasuk rudal, kendaraan lapis baja dan amunisi artileri, menurut sebuah laporan oleh pejabat itu. Layanan Penelitian Kongres AS (CRS).Kemudian AS mengubah aturan untuk persediaan, laporan itu lebih lanjut mencatat, menjelaskan bahwa rezim Israel dapat memiliki akses langsung "dalam situasi darurat," dan senjata dapat ditransfer melalui saluran Penjualan Militer Asing yang disederhanakan secara signifikan.“Secara resmi, semua peralatan ini milik militer AS. Namun, jika ada konflik, IDF (pasukan militer Zionis Israel) dapat meminta izin untuk menggunakan beberapa peralatan,” kata seorang perwira militer Zionis Israel yang dikutip dalam dokumen CRS 2020 yang dikutip dalam laporan tersebut.Itu telah terjadi setidaknya dua kali, menurut CRS yang berbasis di Washington: sekali selama agresi militer besar-besaran rezim Zionis Israel terhadap Lebanon pada tahun 2006 dan lagi selama serangan militer brutal rezim pada tahun 2014 terhadap gerakan perlawanan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza yang terkepung. . Pasukan Zionis Israel menderita kerugian besar dalam kedua kasus, mendorongnya untuk membuat kesepakatan gencatan senjata melalui perantara.AS juga mensimulasikan transfer senjata cadangan untuk latihan perang bilateral dengan pasukan rezim Israel pada tahun 2019, menurut laporan itu.Laporan itu lebih lanjut mengutip sumber militer senior Israel yang menekankan keuntungan dari peningkatan persediaan persenjataan AS di Palestina yang diduduki, dengan mengatakan: “Pertama, karena senjata itu dimiliki oleh AS, mereka tidak mempengaruhi anggaran militer Zionis Israel sampai mereka diperlukan. Kedua, sementara Zionis Israel membayar tagihan untuk pemeliharaan sistem, mereka disimpan di daerah yang dikendalikan AS dari pangkalan militer Zionis Israel." [IT/r]