Drone Menyerang Pangkalan Udara Balad Tempat Pasukan AS di dekat Ibukota Irak

IslamTimes - Sebuah pangkalan udara yang menampung pasukan militer AS dan pesawat-pesawat tempur di utara ibu kota Irak, Baghdad, telah dihantam pesawat tak berawak di tengah meningkatnya serangan terhadap posisi pasukan pendudukan AS di negara Arab itu.

Saberin News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror Irak atau Hashd al-Sha'abi, melaporkan bahwa sejumlah drone tempur menghantam kompleks militer 64 km utara Baghdad, pada Sabtu (15/1) pagi.Sirene segera terdengar di kompleks militer, dan suara tembakan terdengar dari lokasi, katanya.Serangan pesawat nir awak juga mengirimkan gumpalan asap tebal membubung di atas area yang ditargetkan.Alarm dan panggilan dalam bahasa Inggris terdengar, meminta personel militer di dalam pangkalan untuk berlindung dan menjauh dari tempat kejadian.Menurut Sabereen News, mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, quadcopter dan drone sayap tetap menghantam kantor milik produsen senjata Amerika Lockheed Martin Corporation di dalam pangkalan udara.Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Security Media Cell, yang berafiliasi dengan kantor perdana menteri Irak, mengatakan tiga pesawat nir awak mendekati sisi selatan pangkalan udara pada Sabtu (15/1) pagi.Pernyataan itu mengatakan C-RAM dan sistem pertahanan udara mendeteksi pesawat, dan melepaskan tembakan untuk memaksa mereka keluar dari wilayah udara di atas pangkalan Udara Balad.Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.Pada hari Kamis, tiga roket ditembakkan ke Zona Hijau Baghdad yang dijaga ketat."Dua dari mereka jatuh di halaman kedutaan Amerika dan yang lainnya di sekolah terdekat," kata seorang pejabat senior keamanan kepada kantor berita AFP.Rudal yang jatuh di sekolah itu menyebabkan seorang wanita dan seorang gadis terluka.Sentimen anti-Amerika telah meningkat di Irak sejak pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan paritnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari PMU, serta rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS di negara itu.Kedua komandan sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Daesh di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah. [IT/r]