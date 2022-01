Serangan Roket Menargetkan Pangkalan Militer AS di Suriah Timur

IslamTimes - Beberapa roket dilaporkan menghantam fasilitas militer yang menampung pasukan pendudukan AS di provinsi timur penghasil minyak, Dayr al-Zawr, Suriah.

Sumber lokal, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita resmi Turki, Anadolu, bahwa proyektil menghantam di sekitar ladang minyak al-Omar yang dikuasai AS pada Sabtu (15/1) malam, menyebabkan kebakaran.Sumber menambahkan bahwa pasukan Amerika yang ditempatkan di lapangan memadamkan api, dan menanggapi dengan serangan rudal.Tidak ada laporan segera tentang cedera serius dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.Drone militer AS juga terbang di atas lapangan setelah serangan itu. Sejauh ini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab.Perkembangan itu terjadi beberapa jam setelah beberapa kendaraan udara tak berawak dilaporkan menargetkan pangkalan udara Irak yang menampung pasukan militer AS dan pesawat tempur di utara ibukota, Baghdad.Penduduk setempat yang marah mencegah konvoi AS memasuki desa HasakahSementara itu, penduduk sebuah desa di provinsi timur laut Suriah Hasakah mencegat konvoi militer AS yang mencoba melewati komunitas mereka dan memaksanya untuk berbalik.Menurut kantor berita resmi Suriah SANA, penduduk di desa Salehiyeh Harb, yang terletak di dekat kota Qamishli, dan pasukan pemerintah Suriah memblokir konvoi pada Sabtu malam, membuatnya berbalik dan kembali ke arah asalnya.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh. [IT/r]