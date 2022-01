Tersangka Sinagoga Texas Terkait dengan 'Lady Al-Qaeda'

IslamTimes - Tersangka pria bersenjata yang menyandera sinagoga Texas pada hari Sabtu (15/1) dilaporkan menuntut pembebasan Aafia Siddiqui, yang dihukum karena berusaha membunuh personel AS di Afghanistan.

Ada kampanye publik yang sedang berlangsung di Pakistan untuk pembebasan Aafia Siddiqui dari penjara ASSementara identitas penyandera belum dikonfirmasi, ABC News dan NBC News melaporkan, mengutip pejabat AS, bahwa tersangka mengatakan kepada polisi bahwa dia adalah "saudara" dari Aafia Siddiqui, seorang ahli saraf Pakistan yang menjalani hukuman 86 tahun di penjara.Selama siaran langsung, pria itu dilaporkan merujuk pada "saudara perempuannya" dan mengancam bahwa dia siap untuk mati dan membunuh sandera jika ada yang memasuki gedung, yang telah mengadakan kebaktian Shabbat sesaat sebelum dia masuk.Pria itu dilaporkan telah bernegosiasi dengan polisi untuk pembebasan Siddiqui. Dia saat ini menjalani hukumannya di Fort Worth, Texas, yang tidak jauh dari Colleyville, tempat insiden itu terjadi. Penyandera mengatakan dia dipersenjatai dengan bahan peledak, menurut sumber yang berbicara kepada ABC News.Namun, seorang pengacara untuk Muhammad Siddiqui, saudara kandung wanita itu, mengatakan kepada Daily Beast pada hari Sabtu (15/1) bahwa kliennya bukanlah penyandera.Siddiqui ditangkap pada 2008 dan didakwa menembak agen FBI dan tentara AS yang ingin menginterogasinya di provinsi Ghazni di Afghanistan.Militer AS menginterogasi wanita itu sehari setelah dia ditangkap oleh pihak berwenang Afghanistan pada 17 Juli 2008. FBI mengklaim bahwa pasukan Afghanistan menemukan sejumlah catatan tulisan tangan padanya yang mengutip "serangan korban massal" dan menyebutkan sejumlah lokasi penting di sekitar AS, termasuk Empire State Building, Patung Liberty, Wall Street, serta Jembatan Brooklyn.FBI menuduh bahwa Siddiqui berhasil mengambil senapan seorang perwira AS saat dia ditahan "tanpa jaminan, di balik tirai" di sebuah ruangan di kompleks polisi Afghanistan saat wawancaranya akan dimulai.Siddiqui kemudian diduga menembak seorang perwira Angkatan Darat AS dan beberapa prajurit lainnya sebelum dia ditahan. Siddiqui akhirnya ditembak di perut oleh seorang tentara, sementara tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu, yang akhirnya membuka jalan bagi ekstradisinya ke AS.Siddiqui juga diyakini telah menikah dengan Ammar Al-Baluchi, keponakan tertuduh dalang 9/11 Khalid Sheikh Mohammed. Pemerintah AS menuduh dia telah menghilang setelah dia ditahan pada tahun 2003, mendorong mereka untuk menempatkannya di daftar 'Paling Dicari' FBI.Ada kampanye publik yang sedang berlangsung di Pakistan untuk kembalinya wanita itu. Pada bulan Oktober, kerumunan pengunjuk rasa berkumpul di luar Konsulat Pakistan di New York untuk menuntut pembebasannya, sambil menyebutnya sebagai “tahanan politik” dan korban yang tidak bersalah dari Perang Melawan Teror AS. Aktivis juga mengklaim Siddiqui dianiaya di penjara, telah diserang pada bulan Juli, mengakibatkan luka bakar dan kurungan isolasi.Senat Pakistan mengeluarkan resolusi yang memanggilnya 'Putri Bangsa' pada tahun 2018, sementara Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan dukungannya untuk pembebasannya dan bahkan dilaporkan membahas masalah tersebut dengan mantan Presiden AS Donald Trump. [IT/r]