Kremlin Membalas Ancaman AS atas Ukraina: Rusia Mempertimbangkan Berbagai Skenario

IslamTimes - Rusia sedang mempertimbangkan skenarionya sendiri jika terjadi eskalasi lanjutan di Ukraina, tetapi memiliki lebih sedikit skenario daripada wakil menteri luar negeri Nuland, kata juru bicara Kremlin Dmitri Peskov.

"Tentu saja, dalam konteks situasi saat ini, Rusia sedang memikirkan bagaimana memastikan keamanannya sendiri. Kita tahu Bu Nuland punya 18 skenario. Kami sedang mempertimbangkan skenario yang berbeda; kami percaya seharusnya jumlahnya jauh lebih sedikit karena rumusan pertanyaannya sangat tepat bagi kami; tidak perlu dibuat rumit, karena tidak begitu rumit. Pertanyaannya sangat langsung dan sangat spesifik," kata Peskov dalam sebuah pengarahan pada hari Senin (17/1)."Kami berharap -seperti yang telah dikatakan oleh lawan bicara Amerika kami, bahwa sesuatu dapat dirumuskan secara tertulis minggu ini oleh pihak AS," tambah Peskov.Diminta untuk mengomentari kemungkinan penyebaran rudal Rusia di Kuba atau Venezuela sebagai tanggapan atas penyebaran AS di Eropa, juru bicara Kremlin mengingat kedaulatan negara-negara sebelumnya. "Di Amerika Latin dan sebagainya: di sana kita masih berbicara tentang negara berdaulat, jangan lupakan ini," kata Peskov.Wakil Menteri Luar Negeri Nuland mengatakan kepada Financial Times hari Sabtu (15/1) bahwa Washington telah menyusun lebih dari selusin opsi yang mungkin untuk menanggapi 'invasi Rusia' ke Ukraina. Diplomat berpangkat tinggi itu tidak merinci dengan tepat apa opsi ini, hanya mengatakan bahwa percakapan dengan sekutunya adalah tentang "menimbulkan rasa sakit yang sangat tajam dengan sangat cepat" terhadap Moskow.