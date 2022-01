Pasukan AS Menyelundupkan Minyak Suriah yang Dicuri ke Pangkalan Mereka di Irak

IslamTimes - Militer AS telah membawa konvoi kendaraan yang sarat dengan peralatan militer dan truk tanker yang membawa minyak curian dari Suriah ke pangkalannya di Irak utara.

Kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan pada hari Senin (17/1) bahwa konvoi itu terdiri dari 111 kendaraan, menambahkan bahwa mereka menyeberang ke Irak melalui al-Walid, sebuah perbatasan ilegal di pedesaan provinsi Hasakah di timur laut Suriah.Sumber-sumber lokal mengatakan konvoi itu dikawal oleh enam kendaraan lapis baja, SANA melaporkan.Menurut laporan itu, minyak itu diselundupkan keluar dari daerah al-Jazira di timur laut Suriah.Awal bulan ini, konvoi AS yang terdiri dari 128 kendaraan memindahkan peralatan militer dan minyak Suriah ke Irak utara.Pada 30 Desember tahun lalu, pasukan AS membawa bala bantuan dari negara tetangga Irak ke daerah-daerah di timur laut Suriah.Pasukan Amerika membawa generator, lemari es dan sejumlah tank tempur melalui perbatasan ilegal al-Waleed antara Irak dan Suriah, kata SANA, menambahkan bahwa 40 kendaraan militer memasuki wilayah Suriah.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk teroris “ISIS” / “ISIL” ] .Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Gagal menggulingkan pemerintah Suriah Bashar al-Assad melalui proxy dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan perang ekonomi di negara Arab itu.[IT/r]