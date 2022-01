Analis: Retribusi adalah Cara Hidup di Washington

IslamTimes - Partai Republik yang mengambil alih Kongres AS pada 2022 mungkin menjadi pukulan terakhir bagi peluang Demokrat pada 2024, kata analis dan aktivis politik Amerika Myles Hoenig.

Hoenig, mantan kandidat Partai Hijau untuk Kongres, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Selasa (18/1) ketika mengomentari sebuah laporan yang menunjukkan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan sekutunya memperkirakan skenario yang mungkin terjadi setelah pemilihan paruh waktu di mana Partai Republik mengambil alih House of Perwakilan, Senat, atau keduanya, dan meluncurkan serangkaian penyelidikan dan upaya untuk memakzulkan Biden.Anggota parlemen, staf kongres, dan ahli strategi memperkirakan sejumlah penyelidikan yang menargetkan pemerintahan Biden, terutama jika Partai Republik yang setia kepada mantan Presiden AS Donald Trump mendapatkan kursi komite penting di Kongres, menurut Reuters.“Argumen yang dibuat untuk tidak mengubah aturan filibuster yang mensyaratkan 60 suara, bukan hanya mayoritas, adalah untuk mencegah Partai Republik, ketika mereka memegang jabatan, dari pembenahan seluruh proses demokrasi kita, yang sangat cacat dan hampir tidak terlihat seperti yang sudah ada. Tetapi ada banyak cara agar partai yang berkuasa dapat menjalankan kekuasaan nyata jika mereka ingin mencapai undang-undang yang mereka inginkan,” kata Hoenig.“AS telah mengalami kemunduran yang dipercepat sejak Ronald Reagan, didukung oleh setiap presiden sejak itu, terutama Bill Clinton dan dibantu oleh Obama. Bahkan ketika keluar dari kekuasaan, Partai Republik biasanya mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama karena Demokrat berpikir mereka memiliki landasan moral yang tinggi tetapi takut atau tidak mampu mengerahkan kekuatan politik yang nyata. Dan ketika mereka melakukan sesuatu yang besar, seperti Obamacare, mereka pikir mereka telah mencapai tonggak sejarah FDR, padahal sebenarnya mereka hanya meminjam dari sayap kanan, buku pedoman Heritage Foundation. Memang benar bahwa jika dan ketika Partai Republik mengambil alih pada tahun 2022, kita akan melihat erosi mutlak kebebasan sipil, hak-hak perempuan, hak suara, degradasi lingkungan, dan semua 'kejahatan' lainnya yang berpura-pura diperjuangkan oleh Demokrat,” tambahnya.“Satu kekuatan yang akan dimiliki oleh administrasi Kongres yang baru adalah kontrol komite. Begitulah agenda mereka untuk beberapa tahun ke depan. Dan saat mereka mengepalai komite, Demokrat memiliki hak untuk takut akan pembalasan dalam bentuk dengar pendapat dan kemungkinan pemakzulan. Tetapi bahkan pemakzulan tidak akan memiliki tanggung jawab seperti dulu. Lagi pula, begitu Komite Nobel menganugerahkan Henry Kissinger dan kemudian Obama Hadiah Perdamaian, dan mengabaikan pahlawan sejati seperti Julian Assange dan orang lain seperti dia, prestise memiliki hadiah seperti itu telah sangat berkurang. Pemakzulan akan menjadi acara empat tahunan dan semenarik Olimpiade berikutnya,” kata analis itu.“Politik di AS biasanya berdasarkan gayung bersambut. Partai Republik mengadakan dengar pendapat untuk Clinton atas Benghazi (dan datang kosong) dan Demokrat mengarang Russiagate dan mengikat pemerintahan Trump secara keseluruhan serta memberikan argumen untuk mengklaim 'berita palsu'. Tapi meski dengan sidang yang berbeda pihak, mereka berhati-hati agar tidak melibatkan diri,” katanya.“Dengan Benghazi itu terutama berurusan dengan serangan terhadap kedutaan, bukan bagaimana kebijakan luar negeri kami menggunakan Libya sebagai saluran untuk mempersenjatai ISIS (Daesh) di Suriah, sesuatu yang didukung kedua belah pihak. Pemakzulan adalah tentang bagaimana Trump mencoba menyuap seorang pemimpin asing untuk mengotori lawannya, bukan pada apa pun yang terkait dengan gaji dan korupsi keuangan nyata dalam pemerintahannya. Kedua belah pihak bermain untuk kamera dan bermain aman untuk diri mereka sendiri. Bayangkan jika salah satu pihak mematuhi hukum internasional dan menyerahkan kepemimpinan pihak lain untuk kejahatan perang. Kami tidak akan memiliki siapa pun yang menjalankan pemerintah federal,” katanya.“Satu-satunya masalah yang akan menjadi elang laut Biden adalah apakah dia terlibat langsung dalam urusan keuangan putranya, Hunter, dengan perusahaan minyak Ukraina, Burisma. Semua orang menyukai skandal semacam ini. 'Skandal' lainnya, bagaimana kami menarik diri dari Afghanistan, dapat dengan mudah menjadi bumerang bagi Partai Republik karena dibutuhkan pemerintahan Republik di bawah Trump untuk benar-benar mengakhiri perang kami melawan rakyat Afghanistan,” katanya.“Tidak ada keraguan bahwa Partai Republik yang mengambil alih Kongres pada tahun 2022 akan menjadi masalah besar, dan mungkin bahkan pukulan terakhir, bagi peluang Demokrat pada tahun 2024. Tetapi di satu sisi, mereka layak mendapatkan satu sama lain. Masalah sebenarnya adalah apa yang akan mereka lakukan kepada rakyat Amerika jika mereka memiliki kekuatan yang begitu besar,” pungkasnya. [IT/r]