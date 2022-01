Presiden Ukraina pada Senator AS: Sanksi Pasca-invasi Tidak Membantu

Presiden Ukraina (Axios).

Islam Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada para senator AS yang mengunjungi Kyiv minggu ini bahwa menunggu untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sampai setelah invasi tidak ada gunanya bagi Ukraina.

Mengutip empat sumber yang mengetahui diskusi tersebut, situs Axios hari ini melaporkan bahwa Senat AS saat ini sedang membahas paket sanksi besar untuk mencegah Rusia menyerang Ukraina. Demokrat dan Republik bersatu dalam dukungan mereka untuk Ukraina, tetapi terbagi atas apakah akan lebih efektif untuk memberikan sanksi kepada Rusia sekarang sebagai sinyal penyelesaian, atau menahan ancaman sanksi di masa depan untuk menunjukkan tingginya biaya invasi.Pemerintahan Biden dan sekutu Eropanya telah memperingatkan bahwa mereka akan memberlakukan konsekuensi berat jika Rusia menyerang, tetapi belum menetapkan langkah-langkah spesifik yang dapat disepakati semua pihak.Senator Bob Menendez (DN.J.), ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, telah memperkenalkan apa yang dia sebut RUU "induk dari semua sanksi", yang akan berlaku jika Presiden Biden menentukan bahwa Rusia telah meningkatkan permusuhannya terhadap Ukraina.Rekanannya dari Partai Republik, Senator Jim Risch (R-Idaho), telah memperkenalkan undang-undang yang akan segera meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina dan menjatuhkan sanksi pada pipa Nord Stream 2, yang dilihat Ukraina sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan mereka.Realita yang benar-benar ada adalah RUU Demokrat pada akhirnya akan memberi Biden keleluasaan tentang kapan harus menjatuhkan sanksi, yang sudah dia miliki wewenang untuk melakukannya; RUU Republik akan memaksa presiden sekarang.Zelensky sendiri mengucapkan terima kasih kepada tujuh senator yang melakukan perjalanan atas dukungan bipartisan mereka, tetapi berpendapat bahwa pencegahan nyata berarti mengenakan biaya langsung untuk memberi sinyal kepada Vladimir Putin bahwa AS tidak boleh dianggap enteng."Presiden sangat jelas: Nord Stream harus diberi sanksi sekarang. Dan sanksi apa pun dari Nord Stream atau sanksi lainnya tidak membantu, apakah itu kebijakan atau undang-undang," kata seorang sumber yang dekat dengan Zelensky kepada Axios.Nord Stream adalah pipa sepanjang 1.230 km (764 mil) yang menggandakan kapasitas rute bawah laut dari ladang gas Rusia ke Eropa -- Nord Stream asli -- yang dibuka pada 2011 dan dapat mengalirkan 55 miliar meter kubik per tahun.Sanksi yang bergantung pada eskalasi lebih lanjut "paling tidak netral, paling buruk benar-benar memberanikan Putin," tambah sumber itu, dengan berpendapat bahwa, sebagai tetangga, Ukraina memiliki pemahaman yang lebih baik tentang "mentalitas Rusia.""Putin tidak memahami ancaman samar semacam ini. 'Jika' tidak ada dalam kamusnya. Yang ada 'iya' dan tidak ada 'tidak'."Sementara itu, seorang ajudan senior Demokrat membalas pesan Zelensky, memberi tahu Axios, "Jika ada yang harus memahami bahaya campur tangan dalam proses legislatif negara lain, itu harus Presiden Zelensky."Pembantu senior Demokrat lainnya memberi tahu Axios bahwa keseluruhan pertemuan dengan Zelensky adalah positif dan hangat, meskipun ada ketidaksepakatan tentang kapan sanksi harus dipicu.“Fokus kebijakan pemerintah AS adalah membangun paket sanksi terberat yang dapat dikenakan dengan berkoordinasi dengan sekutu Eropa, karena suka atau tidak suka, Eropa sebenarnya memiliki tangan yang lebih kuat di sini sehubungan dengan sanksi yang dapat benar-benar menyakiti Rusia," kata ajudan itu.Sumber yang dekat dengan Zelensky juga menekankan bahwa pertemuan itu positif dan pemerintah Ukraina menghargai dukungan bipartisan.Senator Chris Murphy (D-Conn.) mengatakan kepada wartawan pada panggilan briefing Senin bahwa dia kembali dari Kyiv "cukup yakin bahwa Senat dapat bersatu pada serangkaian sanksi pencegahan prospektif terhadap Rusia."Partai Republik dalam perjalanan telah menggemakan sentimen itu.Tetapi jika kesepakatan memungkinkan, mereka harus bergerak cepat: Senat akan reses pada hari Jumat hingga 21 Februari, di mana invasi Rusia mungkin sudah berlangsung.[IT/AR]