Sekutu Menunggu Persetujuan AS untuk Mempersenjatai Ukraina 

Tank Rusia di Belarus (Politico).

Islam Times - Setidaknya tiga sekutu Eropa sedang menunggu Departemen Luar Negeri AS untuk menyetujui permintaan mengirim senjata buatan AS ke Ukraina, karena kekhawatiran tumbuh dari invasi multi-front oleh pasukan Rusia dan pemerintahan Biden bersiap untuk mengirimkan sejumlah senjata baru ke Kiev.

Dilansir Politico, sekutu NATO Baltik, Estonia, Lithuania, dan Latvia sedang berupaya mentransfer senjata mematikan buatan Amerika seperti anti-armor dan rudal darat-ke-udara ke Ukraina, menurut pejabat dari negara-negara tersebut dan orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut.Tetapi peraturan kontrol ekspor A.S. mengharuskan negara-negara ini untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Luar Negeri sebelum menyerahkan senjata.Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan dan saat ini sedang berjalan melalui birokrasi di Washington meskipun ada pernyataan dari pejabat administrasi Biden bahwa serangan Rusia bisa terjadi beberapa hari lagi."Kita sekarang berada pada tahap di mana Rusia kapan saja dapat melancarkan serangan di Ukraina," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan Selasa, menggunakan beberapa bahasa paling pesimistis dari Gedung Putih hingga saat ini.Kalimat itu digaungkan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Selasa, yang mengatakan kepada wartawan bahwa kedatangan pasukan Rusia di Belarus untuk latihan militer yang diumumkan secara tergesa-gesa selama akhir pekan menimbulkan risiko baru bagi Ukraina."Rusia dapat bermaksud untuk menempatkan pasukan di Belarus dengan kedok latihan militer bersama untuk berpotensi menyerang Ukraina dari utara," kata pejabat itu.Negara-negara yang paling berisiko terhadap serangan Rusia—anggota Baltik NATO, yang semuanya adalah bekas negara satelit Soviet—tidak hanya berusaha membawa senjata ke Ukraina tetapi juga meminta lebih banyak pasukan NATO untuk mendukung yang sudah ditempatkan di negara mereka.Puluhan brigade infanteri Rusia yang berbaris di sepanjang perbatasan Ukraina, dilengkapi dengan tank, peluncur roket, dan artileri bergerak, hampir tidak mungkin dihentikan jika dikerahkan secara paksa. Tetapi rudal anti-baju besi Javelin yang sudah dimiliki Ukraina, dan senjata seperti rudal darat-ke-udara Stinger yang tetap ada dalam daftar keinginannya, dapat membebani pasukan Rusia yang dapat menyebabkan masalah di dalam negeri bagi Presiden Vladimir Putin.Senator Idaho Jim Risch, Republikan teratas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan bahwa dia berharap Departemen Luar Negeri segera memberi lampu hijau untuk lisensi tersebut."Kita tidak bisa membiarkan birokrasi dan status quo menghalangi kita melakukan apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan Ukraina apa yang mereka butuhkan untuk membela diri," katanya dalam sebuah pernyataan. "Mengingat urgensi situasi, pemerintahan Biden harus menemukan kemauan politik dan mencari cara untuk bekerja lebih cepat memindahkan lisensi ekspor ini."Seorang pejabat Departemen Luar Negeri menolak berkomentar tentang upaya perizinan yang tertunda tetapi mengatakan jika Rusia mengirim pasukan ke Ukraina, pemerintahan Biden “akan memberikan materi pertahanan tambahan kepada Ukraina di atas dan di luar apa yang sudah kami sediakan. Dan kami juga akan memperkuat Sekutu NATO kami di sisi timur.”Menandatangani transfer peralatan A.S. ke pihak ketiga adalah bisnis kompleks yang memerlukan tinjauan dan persetujuan dari beberapa lembaga dalam pemerintah A.S. Tetapi ada situasi di mana transfer pihak ketiga masih lebih cepat daripada pengiriman senjata langsung ke negara penerima oleh Washington.[IT/AR]