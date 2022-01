Nominasi Calon Hakim Biden; Termasuk Wanita Muslim Pertama 

Nusrat Choudhury.

Islam Times - Presiden Biden pada Rabu mengumumkan delapan calon hakim, termasuk Nusrat Choudhury yang akan menjadi wanita Muslim pertama menjabat sebagai hakim federal.

Choudhury, saat ini direktur hukum American Civil Liberties Union of Illinois, telah ditunjuk untuk menjadi hakim AS di Distrik Timur New York."Pencalonan Nusrat Choudhury ke bangku federal bersejarah - sebagai Bangladesh Amerika pertama dan wanita Muslim pertama yang melayani di federal dan Muslim Amerika kedua," kata Direktur Eksekutif ACLU Illinois Colleen Connell dalam sebuah pernyataan."Selama masa jabatannya sebagai direktur hukum di Illinois, dia antara lain memimpin tim hukum kami dalam upaya meningkatkan kepolisian di Chicago, melindungi orang-orang rentan secara medis yang ditahan atas tuduhan imigrasi selama pandemi COVID di penjara daerah Illinois, dan menentang praktik tidak adil yang membuat penduduk Chicago bangkrut membayar denda dan biaya," tambah Connell.Connell mengatakan itu adalah kebijakan ACLU untuk tidak mendukung atau menentang calon hakim, tetapi menunjuk pada "tradisi bangga" dari para advokat yang kemudian mengambil posisi peradilan.Nominasi Choudhury diumumkan bersama tujuh nominasi tambahan, termasuk pembela umum Philadelphia Arianna Freeman, yang jika dikonfirmasi, akan menjadi wanita kulit hitam pertama yang melayani di Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-3.Gedung Putih mengklaim bahwa para nominasi mencerminkan komitmen Biden untuk mendiversifikasi posisi historis kulit putih yang didominasi laki-laki. Keragaman semacam ini di bidang hukum — ras, gender, dan pengalaman karier — penting untuk memastikan hasil yang adil dalam sistem pengadilan, kata pakar hukum.Hingga akhir tahun, Biden telah mendapatkan 40 hakim baru melalui proses konfirmasi Senat. Termasuk wanita LGBTQ pertama yang secara terbuka duduk di pengadilan banding federal, Beth Robinson dari Vermont, dan Muslim Amerika pertama yang menjadi hakim, Zahid Quraishi dari New Jersey.Tetapi di Senat yang sangat terpolarisasi, terutama karena pemilihan paruh waktu melukiskan masa depan yang tidak jelas bagi kendali Demokrat yang lemah atas majelis, presiden dapat memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mendorong calon-calon masa depan ke bangku cadangan.