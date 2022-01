Biden Memprediksi Putin Akan Memerintahkan Invasi Ukraina

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia sekarang memperkitakan Presiden Vladimir Putin dari Rusia akan memerintahkan invasi ke Ukraina, memberikan penilaian suram bahwa diplomasi dan ancaman sanksi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya tidak mungkin menghentikan pemimpin Rusia mengirim pasukan melintasi perbatasan.

“Apakah saya pikir dia akan menguji Barat, menguji Amerika Serikat dan NATO, sebanyak mungkin? Ya, saya pikir dia akan melakukannya,” kata Biden kepada wartawan selama konferensi pers selama hampir 2 jam di Ruang Timur Gedung Putih. Dia menambahkan, hampir dengan sikap fatalisme: “Tapi saya pikir dia akan membayar harga yang serius dan mahal untuk itu bahwa dia tidak berpikir sekarang akan merugikannya seperti yang akan dia tanggung. Dan saya pikir dia akan menyesal telah melakukannya.”Diminta untuk mengklarifikasi apakah dia menerima bahwa invasi akan datang, Biden berkata: "Dugaan saya adalah dia akan bergerak. Dia harus melakukan sesuatu."Presiden AS kemudian mengakui bahwa langkah Putin mungkin tidak berarti invasi skala penuh ke negara itu.Namun, komentar Biden jauh melampaui penilaian intelijen saat ini yang dijelaskan oleh pejabat Gedung Putih, yang menyimpulkan bahwa Putin belum membuat keputusan tentang apakah akan menyerang. Komentar itu juga kemungkinan akan memicu kekhawatiran di Ukraina dan di antara sekutu NATO, karena Biden mengakui bahwa jika Putin hanya melakukan invasi parsial, negara-negara NATO dapat terpecah tentang seberapa kuat untuk bereaksi.“Sangat penting bagi kami untuk menjaga semua orang di NATO pada halaman yang sama,” kata Biden. “Itulah yang sering saya lakukan. Ada perbedaan. Ada perbedaan di NATO mengenai apa yang ingin dilakukan negara-negara, tergantung pada apa yang terjadi, sejauh mana mereka dapat melangkah.”Pejabat Pentagon mengatakan bahwa invasi semacam itu, yang dimaksudkan untuk memecah dan mengacaukan Ukraina, kemungkinan besar akan memperluas kendali Moskow atas wilayah timur negara itu, di mana perang sengit dengan separatis yang didukung Rusia telah berlangsung dalam delapan tahun sejak Rusia mencaplok Krimea.Tetapi presiden AS juga tampaknya bertentangan dengan beberapa ajudannya sendiri, yang mengatakan pada minggu lalu, dalam briefing latar belakang untuk wartawan, bahwa tidak akan ada perbedaan antara serangan kecil ke wilayah berbahasa Rusia di Ukraina dan serangan penuh terhadap negara. Invasi adalah invasi adalah invasi, seorang pejabat Departemen Luar Negeri, berbicara kepada wartawan dengan syarat anonim, mengatakan pekan lalu.Setengah jam setelah presiden mengakhiri konferensi persnya, Jen Psaki, sekretaris pers Gedung Putih, mengeluarkan klarifikasi atas pernyataannya, mengatakan bahwa Biden akan memperlakukan setiap pergerakan melintasi perbatasan sebagai invasi – tetapi tetap menilai bagaimana NATO akan melakukannya. menanggapi jenis serangan lainnya.Ketika ditekan, presiden menyarankan tidak ada ruang untuk bernegosiasi mengenai tuntutan Putin lainnya: bahwa semua pasukan AS dan NATO ditarik keluar dari negara-negara yang pernah menjadi bagian dari blok Soviet, dan bahwa semua senjata nuklir AS akan dihapus dari Eropa. Kedua tuntutan itu termasuk dalam rancangan “perjanjian” yang dikirim pemerintah Putin ke Amerika Serikat dan negara-negara NATO pada bulan Desember, menuntut jawaban tertulis – yang sejauh ini belum terjadi.“Kami akan benar-benar meningkatkan kehadiran pasukan di Polandia dan Rumania, dan lain-lain, jika dia benar-benar bergerak,” kata Biden. “Karena kita memiliki kewajiban suci” untuk membela negara-negara tersebut, yang keduanya adalah negara NATO.Putin mengatakan bahwa Rusia semakin dikepung oleh pasukan NATO, dan bahwa pergeseran Ukraina ke Barat merupakan ancaman keamanan utama bagi Moskow.“Jika dia menyerang, itu belum terjadi sejak Perang Dunia II,” kata Biden. “Ini akan menjadi hal paling penting yang terjadi di dunia dalam hal perang dan perdamaian sejak Perang Dunia II.” [IT/r]