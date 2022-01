Pendudukan AS Merencanakan Akan Mempertahankan Tentaranya di Tanah Irak

IslamTimes - Sebuah dokumen rahasia yang diperoleh oleh Surat Kabar al-Akhbar Lebanon mengungkap niat Washington untuk tidak mundur dari Irak.

Dokumen rahasia itu mengungkapkan bahwa Wakil Komandan Jenderal AS yang disebut Satuan Tugas Gabungan Gabungan – Operasi Penyelesaian Inheren, Richard Bell, menegaskan bahwa AS tidak akan mundur dari Irak setelah akhir tahun 2021.Jenderal Bell membuat pernyataan dalam pertemuan dengan Duta Besar dan diplomat Arab dan asing di ibukota Irak, yang diadakan pada September 2021, tanggal yang mengikuti kesepakatan yang disegel antara PM Irak Mustafa al-Kadhimi dan Presiden AS Joe Biden mengakhiri misi pertempuran AS di Irak.Perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri misi tempur AS di Irak pada akhir tahun 2021, sementara mengklaim bahwa pasukan AS masih akan beroperasi di sana sebagai penasihat.Bell menuduh bahwa pernyataan itu merangkum hasil dari “dialog strategis bersama Amerika-Irak mengenai penarikan itu ditulis secara akurat,” menambahkan bahwa misi “koalisi” telah direstrukturisasi sekitar setahun sebelumnya.“Tantangan utama yang dihadapi koalisi adalah bagaimana melegitimasi kehadirannya melalui pemerintah Irak dan lembaga-lembaga konstitusional,” kata Bell, mengklaim bahwa penarikan penuh akan menyebabkan “hasil bencana.”Pasukan pendudukan Amerika diminta untuk meninggalkan Irak di bawah resolusi yang disahkan oleh parlemen negara Arab pada 5 Januari 2020.Itu disetujui dua hari setelah AS membunuh komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], lebih dikenal dalam bahasa Arab sebagai Hashd al-Shaabi, dua tokoh berpengaruh dalam perang melawan Daesh [singkatan bahasa Arab untuk kelompok teroris 'ISIS/ISIL'].Namun, Washington telah menyeret kakinya pada penarikan pasukan dan menargetkan kelompok-kelompok perlawanan dari waktu ke waktu. [IT/r]