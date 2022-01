Raeisi: Iran dan Rusia Mencapai 'Kesepakatan Fundamental' tentang Memperluas Hubungan

IslamTimes - Presiden Ebrahim Raisi telah mengatakan bahwa Iran dan Rusia mencapai "perjanjian mendasar" untuk memperluas hubungan bilateral sepenuhnya untuk mengamankan kepentingan bersama.

“Tidak diragukan lagi, pengembangan hubungan dengan Rusia akan berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran kedua negara. Tentu saja, kerja sama pembangunan keamanan seperti itu akan demi kawasan,” kata Raisi setelah tiba di Tehran dari Moskow sekitar tengah malam.Dia mengatakan bahwa selama perjalanannya ke Rusia, yang dimulai pada hari Rabu (19/1), kedua belah pihak membahas langkah-langkah untuk menantang dominasi dolar AS dan melanjutkan perdagangan mata uang nasional mereka.“Menteri perminyakan kami memiliki kesepakatan yang baik dengan pejabat energi Rusia, yang dampaknya akan muncul kemudian,” katanya, seraya menambahkan bahwa kesepakatan yang baik juga dicapai untuk menghilangkan hambatan untuk meningkatkan hubungan perdagangan.Namun, tingkat hubungan perdagangan “tidak dapat diterima”, kata presiden.Para pejabat mengatakan kedua pihak berusaha untuk meningkatkan rekor perdagangan bilateral saat ini senilai $3 miliar.“Kami memutuskan untuk meningkatkan tingkat perdagangan antara kedua negara menjadi $10 miliar pada tahap pertama,” kata Presiden Raisi.“Di bidang pertanian juga ada diskusi bagus yang akan mengarah pada pertukaran nyata produk pertanian,” katanya.Di bidang transportasi, kedua belah pihak memutuskan untuk memajukan koridor Utara-Selatan yang akan memudahkan transportasi dan sangat mengurangi waktu transportasi, tambah presiden.Pada tahun 2002, Rusia, Iran, dan India menandatangani perjanjian untuk Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional (INSTC), jaringan multi-mode kapal, kereta api, dan rute jalan sepanjang 7.200 km untuk memindahkan barang antara India, Iran, Afghanistan, Azerbaijan , Rusia, Asia Tengah dan Eropa.INSTC dipandang sebagai pengubah permainan yang akan memperpendek jarak dan menurunkan biaya transportasi dari Asia Selatan ke Eropa melalui Iran dan Rusia dan berpotensi menjadi alternatif Terusan Suez untuk perdagangan Timur-Barat.Tehran dan Moskow juga mencapai kesepakatan untuk memperluas kerja sama mereka di sektor industri, pertahanan, dan kedirgantaraan, kata Presiden Raisi.Pada hari pertama perjalanan dua harinya, yang ia gambarkan sebagai “titik balik” dalam hubungan Iran-Rusia, Raisi mengadakan pertemuan tiga jam dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin, di mana presiden Iran mengatakan bahwa Republik Islam berusaha untuk menjalin hubungan strategis dengan Moskow.Kemudian pada hari Rabu (19/1), dia bertemu dengan orang Iran yang tinggal di Rusia. Pada hari Kamis, Raisi berpidato di Duma Negara dan menghadiri salat di Masjid Agung Moskow atas undangan Rawil Gaynutdin, ketua Dewan Mufti Rusia.'AS harus bertanggung jawab atas pembunuhan Jenderal Suleimani'Berbicara dengan televisi RT Rusia dalam sebuah wawancara eksklusif, Raisi mengatakan AS harus bertanggung jawab atas pembunuhan komandan anti-teror Iran, Letnan Jenderal Qassem Suleimani, di Irak dua tahun lalu.“Qassem Suleimani bukan hanya milik rakyat Iran, tetapi juga komunitas Muslim. Dia datang untuk menyelamatkan nyawa orang. Dia melakukan upaya ke arah ini, dan semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim tentu saja sangat menghormati karyanya,” katanya.Dia mengatakan orang-orang menghormati Jenderal Suleimani karena mereka tahu dia berhasil menyelamatkan nyawa orang dari Daesh dan kelompok teroris lainnya.“Dia mampu melindungi dan menyelamatkan nyawa orang. Karena itu, kehadirannya di Suriah dan Irak di kawasan itu ditujukan untuk memerangi terorisme,” katanya.“Oleh karena itu, Qassem Suleimani adalah pahlawan dan Amerika harus memberikan jawaban,” kata Raisi. “Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pembawa bendera dalam perang melawan terorisme, tetapi mengapa pahlawan perang melawan terorisme dibunuh?”Dia menunjukkan bahwa Amerika melakukan kejahatan yang begitu besar dan secara terbuka mengakui kejahatan mereka.“Orang yang melakukan kejahatan besar dan mengakuinya secara wajar harus dihukum di pengadilan yang memenuhi syarat,” tegas presiden.“Janji untuk melindungi yang tertindas dan menghukum para penindas, tentu saja, adalah janji yang tulus dan pasti akan ditepati.”Di tempat lain dalam wawancara itu, Presiden Raisi mengatakan Iran menganggap negosiasi Wina untuk memulihkan perjanjian 2015 "sangat serius". Dia menjelaskan bahwa rintangan untuk memulihkan pakta itu tetap penolakan Washington untuk mematuhi ketentuannya.“Apa yang telah kita lihat sejauh ini adalah pelanggaran kewajiban di pihak Amerika,” katanya, merujuk pada penarikan AS dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada 2018 dan sanksi selanjutnya terhadap Teheran yang melanggar Sepakat.Presiden Iran mencatat bahwa pihak-pihak Eropa dalam perjanjian - Prancis, Jerman dan Inggris - telah "juga gagal memenuhi kewajiban mereka" di bawah JCPOA melalui "kurangnya tindakan baru yang tepat" untuk menangani pelanggaran AS.“Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan 15 kali bahwa Iran telah memenuhi kewajibannya, bahwa Iran berkomitmen pada kewajibannya,” kata Raisi. “Jadi, kami telah memenuhi kewajiban kami, tetapi mereka telah melanggar kewajiban mereka. Mereka harus memenuhi kewajibannya. Kami tidak merusak apa pun.”“Jika semua pihak siap untuk menghapus sanksi, dasar untuk mencapai kesepakatan tentang masalah nuklir benar-benar siap,” tambahnya. [IT/r]