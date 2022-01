Federal Reserve Terbuka untuk Menciptakan Dolar Digital

Ilustrasi (ledgerinside).

Islam Times - Federal Reserve pada hari Kamis merilis makalah yang sangat tertunda tentang pro dan kontra dari pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), tetapi tanpa sampai pada kesimpulan tegas.

Pembahasan tentang mata uang digital menjadi penting karena saat ini di seluruh dunia ada 23 CBDC, baik yang sedang dalam tahap perintisan maupun yang diluncurkan secara resmi. Mereka telah berubah dari konsep teoretis menjadi uang digital dunia nyata, mengubah cara pemerintah dan jutaan orang menggunakan uang — tetapi tidak di AS.Meskipun makalah The Fed tidak menganjurkan satu atau lain cara apakah AS harus memulai pembangunan, bahasa yang digunakan dalam makalah tersebut menunjukkan bahwa The Fed sangat terbuka terhadap gagasan tersebut, kata Josh Lipsky, direktur di Pusat Geoekonomi Dewan Atlantik."Sebagian dari alasan mereka [terbuka untuk itu] adalah mereka melihat negara-negara di seluruh dunia menjelajahi CBDC," kata Jonathan McCollum, ketua hubungan pemerintah federal untuk Davidoff Hutcher & Citron seperti dilansir Axios."Saya pikir mereka mengerti bahwa AS memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menciptakan semacam standar [internasional]," lanjutnya.Gambaran besarnya, dolar digital akan menjadi alat pembayaran sah yang dipatok dengan nilai dolar fisik dan didukung oleh The Fed.Bank sentral sedang mempertimbangkan CBDC untuk mempertahankan kendali atas kebijakan moneter dalam menghadapi adopsi cryptocurrency yang berkembang, dan karena mereka dapat memungkinkan pembayaran pemerintah dan inklusi keuangan yang lebih efisien.Ini juga masalah pengaruh internasional: calon wakil ketua Fed Lael Brainard, misalnya, mengatakan tahun lalu bahwa dia tidak bisa memahami kenapa AS tidak memilikinya, mengingat dominasi dolar saat ini dalam pembayaran internasional - dan China mulai mengembangkan yuan digitalnya sendiri.China merupakan sebuah ekonomi terbesar dengan percontohan, dan pada November sekitar 140 juta orang telah membuka dompet digital, kata bank sentral China.Untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing mendatang, pihak berwenang China mendorong atlet dan perusahaan untuk menggunakan yuan digital, dalam upaya untuk memamerkannya secara internasional, Bloomberg melaporkan.Secara global, bank sentral sejauh ini menggunakan jaringan keuangan yang ada — seperti bank, fintech, dan bahkan perusahaan telekomunikasi — untuk mendistribusikan CBDC kepada warga, kata Jonathan Dharmapalan, CEO eCurrency.Itu penting, karena "jika Anda kembali ke beberapa tahun lalu, ada ide di luar sana bahwa orang akan memiliki aplikasi Fed di ponsel mereka. Tapi itu tidak terjadi," tambah Lipsky.Namun, adopsi konsumen lambat – sebagian karena sistem pembayaran elektronik yang ada cukup nyaman, menurut laporan tentang upaya China. Sama di Nigeria, ekonomi terbesar yang secara resmi meluncurkan CBDC.Di Nigeria, konsumen harus melalui proses yang kikuk untuk menyiapkan aplikasi dompet digital dan menghubungkannya ke rekening bank mereka, kata Naomi Aladekoba, yang berbasis di Nigeria untuk Dewan Atlantik. Tapi begitu selesai, menggunakan dompet itu sederhana dan efisien, dengan transfer instan — tidak seperti menggunakan Venmo di Amerika Serikat, katanya.Venmo adalah layanan pembayaran seluler Amerika yang didirikan pada 2009 dan dimiliki oleh PayPal sejak 2012. Venmo ditujukan untuk teman dan keluarga yang ingin membagi tagihan, mis. untuk film, makan malam, sewa, atau tiket acara.Nigeria berencana meluncurkan program di mana pengguna tidak memerlukan ponsel cerdas — hanya nomor identifikasi nasional — untuk menggunakan mata uang digital.Dengan ekonomi uang tunai yang besar, ini dapat membantu meringankan tantangan melumpuhkan yang sering ditimbulkan oleh kurangnya perubahan yang benar bagi vendor dan konsumen, kata Aladekoba.Di A.S., ada periode komentar 120 hari untuk makalah tesebut, setelah itu Fed dapat mengeluarkan tindak lanjut.Tetapi bola secara efektif ada di pengadilan Kongres: The Fed mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan bergerak maju dalam pengembangan CBDC tanpa tindakan legislatif yang memberinya wewenang.[IT/AR]