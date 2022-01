Blinken: AS akan Memberikan Tanggapan Tertulis kepada Rusia terhadap Tuntutan NATO

Blinken dan Lavrov (Axios).

Islam Times - Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengkonfirmasi bahwa AS akan memberikan jawaban tertulis atas tuntutan keamanan Rusia minggu depan setelah pertemuan dengan mitranya dari Rusia pada hari Jumat.

Rusia mengklaim menunggu "jawaban konkret" atas tuntutannya agar NATO mengesampingkan ekspansi lebih lanjut dan menghentikan kehadirannya di Eropa timur sebelum memutuskan langkah selanjutnya di Ukraina, Axios melaporkan.Tetapi AS dan NATO menyebut proposal itu "tidak memulai," dan pertemuan hari Jumat tidak menawarkan terobosan, jadi tidak jelas bagaimana jawaban tertulis dapat mengubah persamaan.Blinken melakukan perjalanan ke Jenewa dari pertemuan di Kyiv dan Berlin, di mana ia berusaha untuk memperkuat pesan bahwa akan ada "tanggapan yang cepat, keras, dan bersatu terhadap segala bentuk agresi oleh Rusia yang diarahkan ke Ukraina."Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan dalam sambutan pembukaan di Jenewa bahwa pertemuan itu datang atas permintaan Blinken, tetapi pihak Rusia menganggapnya sebagai kesempatan yang baik bagi AS untuk memberikan "jawaban konkret atas keprihatinan kami."Kedua diplomat itu merencanakan diskusi lebih lanjut setelah AS berkonsultasi dengan sekutu Eropanya mengenai jawaban tertulis.Blinken mengatakan langkah selanjutnya dapat mencakup pertemuan puncak antara Presiden Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin jika kemajuan sedang dibuat.Blinken mengatakan Lavrov sekali lagi meyakinkannya bahwa Rusia tidak berniat menyerang Ukraina, tetapi menambahkan, "Kami melihat apa yang terlihat oleh semua orang, dan perbuatan serta tindakanlah yang membuat perbedaan, bukan kata-kata."Rusia terus mengumpulkan pasukan di semua sisi perbatasan Ukraina, termasuk dengan pengerahan baru yang signifikan ke Belarus dan bantuan militer tambahan untuk separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur.Blinken menekankan bahwa pemerintahan Biden akan terus mendukung Ukraina dengan bantuan keamanan, tetapi mengakui bahwa pasukan AS tidak akan dikerahkan untuk mempertahankan negara dari invasi.[IT/AR]