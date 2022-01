NYT: AS Mengebom Bendungan Suriah Mempertaruhkan Puluhan Ribu Jiwa

IslamTimes - AS mengebom sebuah bendungan besar di Suriah selama perang melawan Daesh Wahhabi [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] pada tahun 2017, meskipun bendungan itu berada dalam daftar "tidak boleh diserang" dan risiko serangan semacam itu membunuh puluhan ribu orang, New York Times melaporkan pada hari Kamis (20/1).

Bendungan Tabqa di Sungai Efrat menahan reservoir sepanjang 25 mil dan berada di bawah kendali Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] pada saat itu. Pada tanggal 26 Maret 2017, sejumlah ledakan menghantam bendungan, menewaskan pekerja dan menyebabkan peralatan penting rusak. Sungai tiba-tiba tidak bisa lewat dan waduk mulai naik, memicu evakuasi ke hilir.Sementara Daesh, pemerintah Suriah dan Rusia menyalahkan AS, saat itu Letnan. Jenderal Stephen J. Townsend menyebut tuduhan itu "pelaporan gila" karena situs tersebut masuk dalam "daftar larangan diserang" AS untuk situs sipil yang dilindungi.“Bendungan Tabqa bukanlah target koalisi,” kata Townsend dua hari setelah serangan.Terlepas dari penyangkalan AS, dua mantan pejabat senior mengatakan kepada New York Times bahwa anggota unit Operasi Khusus AS yang sangat rahasia yang disebut Gugus Tugas 9 menghantam bendungan menggunakan beberapa bom konvensional terbesar yang dimiliki oleh AS, termasuk setidaknya satu BLU-109 bom penghancur bunker.Serangan itu dilakukan meskipun ada laporan militer yang memperingatkan untuk tidak mengebom bendungan karena serangan semacam itu dapat menyebabkan banjir yang menewaskan puluhan ribu warga sipil.Mantan pejabat tersebut menambahkan bahwa keputusan untuk melakukan serangan dibuat dengan menggunakan jalan pintas prosedural yang disediakan untuk keadaan darurat, yang memungkinkan militer untuk melancarkan serangan tanpa mendapat izin dari rantai komando yang tinggi.Mantan pejabat berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas serangan tersebut. Menurut laporan itu, beberapa petugas melihat tindakan satuan tugas sebagai tindakan sembrono.Serangan bendungan adalah bagian dari pola yang New York Times lihat dalam perilaku Gugus Tugas 9, dengan unit tersebut secara rutin menghindari proses persetujuan ketat yang biasanya digunakan untuk serangan semacam itu dan mengenai sasaran Daesh di Suriah dengan cara yang berulang kali menempatkan warga sipil dalam risiko.“Menggunakan bom seberat 2.000 pon terhadap target terbatas seperti bendungan sangat sulit dan seharusnya tidak pernah dilakukan dengan cepat,” Scott F. Murray, pensiunan kolonel Angkatan Udara, yang merencanakan serangan udara selama serangan udara di Irak, Afghanistan dan Kosovo, kepada New York Times. “Kasus terburuk, amunisi itu bisa benar-benar menyebabkan bendungan jebol.”Setelah serangan, pekerja bendungan menemukan sebuah bunker-buster yang gagal meledak lima lantai jauh di dalam menara kontrol bendungan. Jika itu meledak, seluruh bendungan bisa hancur.Komando Pusat AS [CENTCOM] mengakui menjatuhkan tiga bom seberat 2.000 pon di Suriah ke New York Times, tetapi membantah menargetkan bendungan atau melewati prosedur. Seorang juru bicara mengatakan kepada surat kabar itu bahwa bom hanya mengenai menara yang terpasang di bendungan dan bukan bendungan itu sendiri, menambahkan bahwa serangan terbatas pada menara telah disetujui sebelumnya oleh komando.Kapten Bill Urban, juru bicara kepala komando, mengatakan kepada New York Times bahwa fakta bahwa bendungan tidak runtuh membuktikan bahwa analisis bahwa menyerang menara tidak akan menyebabkan bendungan jebol adalah benar."Misi, dan serangan yang memungkinkannya, membantu mengembalikan kendali Bendungan Tabqa yang utuh kepada orang-orang di Suriah Timur Laut dan mencegah 'ISIS' mempersenjatai," tambah Urban. "Jika mereka diizinkan melakukannya, penilaian kami di waktu meramalkan bahwa mereka akan menimbulkan penderitaan lebih lanjut pada orang-orang Suriah.”Terlepas dari pernyataan juru bicara itu, dua mantan pejabat dan saksi Suriah yang diwawancarai oleh New York Times mengatakan bahwa bendungan itu berhenti berfungsi sepenuhnya, menyebabkan reservoir dengan cepat naik 50 kaki dan hampir tumpah ke bendungan. Pihak berwenang di Turki memotong aliran air ke Suriah untuk mengulur waktu dan Daesh, pemerintah Suriah, yang disebut Pasukan Pertahanan Suriah [SDF] dan AS menyerukan gencatan senjata darurat untuk memungkinkan insinyur sipil bekerja untuk mencegah bencana.“Kehancuran itu tidak terbayangkan,” kata seorang mantan direktur bendungan. “Jumlah korban akan melebihi jumlah warga Suriah yang tewas selama perang.”Sebuah laporan oleh para insinyur khusus di kantor Sumber Daya dan Infrastruktur Pertahanan Intelijen Pertahanan membuat rekomendasi yang jelas untuk tidak menyerang bagian beton bendungan dengan bom atau rudal, mengatakan bahwa senjata kecil seperti rudal Hellfire dapat digunakan di bagian tanah bendungan. .Menurut laporan itu, operator Gugus Tugas 9 menyerukan serangan pertahanan diri yang memungkinkan mereka untuk melewati prosedur persetujuan standar. Sebuah laporan militer yang diperoleh melalui gugatan Freedom of Information Act menunjukkan bahwa operator meminta serangan untuk "penyangkalan medan," yang berarti untuk mencegah atau menunda pasukan musuh dari merebut wilayah tertentu. Kedua mantan pejabat tersebut mengatakan bahwa permintaan penolakan medan menunjukkan bahwa pasukan sekutu tidak dalam bahaya dan serangan itu dimaksudkan untuk menghancurkan posisi pertempuran terlebih dahulu.Seorang pejabat senior Departemen Perang mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan "panduan yang disetujui" yang ditetapkan oleh komandan kampanye melawan Daesh, yang berarti bahwa komandan tersebut mengetahui tujuan sebenanrnya serangan itu.Pejabat itu menambahkan bahwa pengebom B-52 menjatuhkan bom yang akan meledak di udara di atas target, tetapi ketika bom itu gagal mengusir pejuang musuh, satuan tugas meminta tiga bom seberat 2.000 pon untuk dijatuhkan, termasuk setidaknya satu penghancur bunker. . Menara juga dihantam dengan artileri berat.Militan Daesh melarikan diri dari bendungan beberapa hari kemudian, menyabot turbin yang sudah tidak dapat dioperasikan saat mereka mundur.The New York Times menunjukkan bahwa kesaksian dari mantan anggota layanan, dokumen militer dan pelaporan di lokasi serangan udara menunjukkan bahwa serangan terburu-buru oleh gugus tugas yang dilakukan dengan melewati prosedur persetujuan dengan aturan darurat menargetkan area yang penuh dengan warga sipil, seperti sekolah, masjid dan pasar.Pada bulan November, New York Times melaporkan bahwa militer AS telah menutupi serangan udara 2019 oleh Gugus Tugas 9 di dekat Baghuz, Suriah yang menewaskan hingga 64 wanita dan anak-anak, kemungkinan kejahatan perang, selama pertempuran melawan Daesh.Baik dalam serangan di Baghuz dan serangan di bendungan, mitra militer satuan tugas itu sendiri tidak diketahui keberadaannya, dengan pusat operasi Amerika di Qatar tidak mengetahui serangan tersebut. Setiap serangan udara AS seharusnya segera dilaporkan ke pusat operasi. [IT/r]