Anggota Parlemen Inggris: Saya Dipecat Sebagai Menteri 'Karena Saya Seorang Muslim'

Seorang anggota parlemen Inggris mengatakan dia dipecat dari pekerjaan menteri karena keyakinan Muslimnya membuat rekan-rekan Konservatifnya “tidak nyaman,” menurut sebuah laporan.Nusrat Ghani, 49, menteri Muslim wanita pertama Inggris, dipecat sebagai menteri transportasi dalam perombakan pada tahun 2020 di pemerintahan Konservatif Perdana Menteri Boris Johnson, The Sunday Times melaporkan.Ghani mengatakan kepada surat kabar itu bahwa dia diberitahu oleh cambuk - penegak disiplin parlementer - bahwa "keMuslimannya diangkat sebagai masalah" pada pertemuan di 10 Downing Street, markas besar pemerintah di London."Saya diberitahu bahwa pada pertemuan perombakan di Downing Street bahwa 'Muslim' diangkat sebagai 'masalah', bahwa status 'menteri wanita Muslim' saya membuat rekan kerja tidak nyaman," kata surat kabar itu mengutip Ghani."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai dan saya kadang-kadang secara serius mempertimbangkan apakah akan melanjutkan sebagai anggota parlemen (Anggota Parlemen)," tambahnya.Dia juga mengatakan dia diberitahu “ada kekhawatiran ‘bahwa saya tidak setia kepada partai karena saya tidak melakukan cukup banyak untuk membela partai terhadap tuduhan Islamofobia.'”"Rasanya seperti ditinju di perut," kata Ghani. “Saya merasa terhina dan tidak berdaya.”“Ketika saya mempertanyakan apakah ini dengan cara apa pun dapat diterima dan menjelaskan bahwa hanya sedikit yang bisa saya lakukan tentang identitas saya, saya harus mendengarkan monolog tentang betapa sulitnya untuk menentukan kapan orang bersikap rasis dan bahwa partai tidak memiliki masalah dan saya perlu berbuat lebih banyak untuk mempertahankannya," katanya.“Sangat jelas bagi saya bahwa cambuk dan No 10 menahan saya pada ambang kesetiaan yang lebih tinggi daripada yang lain karena latar belakang dan keyakinan saya,” kata Ghani, yang merupakan wakil ketua komite pengambilan keputusan partai 1922.Dia mengatakan dia tetap diam tentang masalah ini karena dia diperingatkan bahwa dia akan "dikucilkan oleh rekan-rekan" dan "karier dan reputasinya akan hancur" jika tidak.Ghani mengatakan perasaan “isolasi dan ketidakberdayaan setelah episode ini tidak akan meninggalkan saya dan saya mengangkatnya beberapa kali lagi melalui saluran partai resmi dan dengan beberapa rekan.”"Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai," katanya.Partai Konservatif sebelumnya telah dituduh Islamofobia terang-terangan dan kebencian anti-Muslim. Sebuah laporan pada Mei 2021 mengecam partai tersebut atas cara mereka menangani keluhan diskriminasi terhadap Muslim.Dalam kolom surat kabar, Perdana Menteri Johnson menyebut wanita Muslim yang mengenakan burqa sebagai "berkeliling terlihat seperti kotak surat." Johnson, kemudian, terpaksa meminta maaf atas ucapannya dan setiap pelanggaran yang disebabkan oleh penghinaan masa lalunya tentang Islam.Sebuah cerita eksklusif oleh surat kabar Guardian mengungkapkan bahwa 15 orang yang duduk dan 10 mantan anggota dewan mengirim pesan ke markas Partai Konservatif.Pesan-pesan itu termasuk “seruan agar masjid dilarang, klaim bahwa agama itu ingin “mengubah dunia menjadi Muslim” dan menyebut pengikutnya sebagai “orang barbar” dan “musuh di dalam.”Sayida Warsi, seorang Muslim Konservatif anggota House of Lords, mengatakan bahwa dia “terkejut” dengan beberapa komentar dalam berkas yang dikirim ke markas besar partai.“Komentar rasis dan memecah belah lebih lanjut oleh anggota dewan Konservatif terpilih ini merupakan indikasi lebih lanjut dari masalah Islamofobia di partai tersebut,” katanya.“Argumen terus-menerus yang dilontarkan partai adalah tidak ada bukti, namun berkas demi berkas telah disampaikan kepada partai. Sekarang yang satu ini memperlihatkan sejumlah besar anggota dewan Konservatif yang duduk. Orang-orang ini berusaha untuk mewakili partai, dan jika partai benar-benar percaya dalam membasmi rasisme, itu harus dimulai dari membasmi mereka yang memiliki pandangan rasis dari partai. Sayangnya, partai tersebut telah berusaha untuk menurunkan, melemahkan dan menangkis isu Islamofobia,” katanya."Nus (Nusrat Ghani) sangat berani untuk berbicara. Saya benar-benar terkejut mengetahui pengalamannya," kata William Wragg, ketua Komite Administrasi Publik dan Urusan Konstitusi, di Twitter, Sabtu.Pemerintah Inggris telah gagal selama bertahun-tahun untuk mengadopsi definisi Islamofobia, dengan anggota parlemen dan kritikus semuanya mengutuk kurangnya tindakan di tengah meningkatnya Islamofobia di seluruh negeri. [IT/r]