Keluarga Diplomat AS Diperintahkan Meninggalkan Ukraina

IslamTimes - Keluarga diplomat AS telah diperintahkan untuk meninggalkan Ukraina, sementara beberapa staf kedutaan diizinkan untuk berangkat atas dasar "sukarela", menurut peringatan perjalanan yang diperbarui yang menegaskan kembali klaim "ancaman lanjutan dari aksi militer Rusia."

“Ada laporan bahwa Rusia sedang merencanakan aksi militer yang signifikan terhadap Ukraina,” kata Departemen Luar Negeri pada hari Minggu (23/1), menambahkan bahwa mereka “mengizinkan kepergian sukarela dari karyawan perekrutan langsung AS [USDH] dan memerintahkan kepergian anggota keluarga yang memenuhi syarat [EFM].”Warga Amerika sekali lagi sangat disarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina, sementara mereka yang sudah berada di negara itu diberitahu untuk "mempertimbangkan untuk berangkat sekarang menggunakan pilihan transportasi komersial atau transportasi pribadi lainnya." Penasihat "Tingkat 4: Jangan Bepergian" tertinggi untuk Ukraina, mengutip COVID dan "peningkatan ancaman dari Rusia," telah diterapkan di situs web Departemen Luar Negeri selama lebih dari sebulan.AS sebelumnya telah memperingatkan warganya bahwa mereka tidak boleh "mengantisipasi bahwa akan ada evakuasi yang disponsori pemerintah AS," jika perang terjadi di Ukraina, menyarankan agar mereka menggunakan penerbangan komersial yang tersedia sebagai gantinya.Moskow telah berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka merencanakan invasi ke Ukraina, yang telah dilakukan oleh AS dan sekutunya sejak November tahun lalu, menggambarkan klaim itu sebagai upaya tidak berdasar untuk menanamkan “histeria.” [IT/r]