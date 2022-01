Emir Qatar akan mengunjungi Gedung Putih pada Hari Senin

Emir Qatar (Axios).

Islam Times - Emir Qatar akan bertemu dengan Presiden Biden di Gedung Putih pada hari Senin untuk membahas Afghanistan serta rencana darurat penyeiaan gas alam ke Eropa jika terjadi invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir Axios hari ini, ketergantungan Eropa pada 40 % gas alam Rusia merusak upaya Biden untuk mengoordinasikan sanksi "besar-besaran" yang akan dijatuhkan dari kedua sisi Atlantik jika Rusia menyerang.Gedung Putih ingin Qatar membantu memastikan negara-negara Eropa dapat memberlakukan sanksi keras tanpa risiko krisis energi.Pejabat senior administrasi mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa AS sedang dalam pembicaraan dengan negara-negara dan perusahaan di seluruh dunia - termasuk Qatar, yang memiliki cadangan terbesar ketiga di dunia - untuk "mengurangi guncangan harga" dengan meningkatkan produksi atau realokasi pasokan untuk sementara.Diskusi tentang Qatar yang menyediakan gas alam cair masih awal, tetapi proposal tersebut diharapkan akan diajukan dalam pertemuan antara Biden dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menurut sumber yang mengetahui rincian kunjungan tersebut.Qatar telah memainkan peran utama dalam kebijakan luar negeri AS selama setahun terakhir, terutama karena setuju menjadi "kekuatan pelindung" kepentingan AS di Afghanistan yang dipimpin Taliban pada bulan November.Qatar memainkan peran sentral dalam negosiasi AS dengan Taliban sebelum jatuhnya Kabul, dan kemudian membantu memfasilitasi evakuasi ribuan orang Amerika, Afghanistan, dan sekutu Agustus lalu.Dengan Afghanistan sekarang menghadapi krisis kemanusiaan yang mengerikan, Qatar adalah mediator kunci karena pemerintahan Biden mempertimbangkan bagaimana terlibat dengan pemerintah Taliban dan apakah akan mencabut pembekuan aset Afghanistan senilai $8 miliar yang menurut kelompok bantuan akan memperburuk krisis."Kunjungan itu memberikan kesempatan bagi Presiden dan Amir untuk berkonsultasi tentang berbagai masalah regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk mempromosikan keamanan dan kemakmuran di Teluk dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas, memastikan keamanan dan stabilitas pasokan energi global, mendukung rakyat Afghanistan, dan memperkuat kerja sama komersial dan investasi antara negara kita," kata juru bicara Gedung Putih."Presiden juga akan berterima kasih kepada Amir Tamim atas upaya luar biasa dan berkelanjutan Qatar untuk memastikan transit yang aman dari Afghanistan bagi warga AS, penduduk tetap yang sah, dan mitra Afghanistan," lanjutnya.[IT/AR]